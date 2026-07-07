發起「佀廣洋霸凌史」討論串！律師遭恐嚇　急發不自殺聲明

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，對此，律師「旨哥」整理相關事件，貼出「佀廣洋霸凌史」討論串，希望讓曾遭遇不公平對待的人有發聲空間，沒想到卻收到恐嚇訊息，對方甚至聲稱已掌握住家及事務所位置，讓他緊急發布「不自殺聲明」。

律師「旨哥」遭網友恐嚇

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師「旨哥」在Threads發文，看到國民黨立委羅廷瑋曾公開喊話，稱要替受害者伸張正義，因此決定蓋起「佀廣洋霸凌史」串文大樓，希望曾遭受不公平對待的人能有一個發聲平台，貼文曝光後迅速引發討論，超過41萬次瀏覽，留言數超過400則。留言中，除了有霸凌指控外，也有許多人分享自己所知的佀廣洋過往爭議。

就在討論熱度不斷升高時，「旨哥」5日突然發布「不自殺聲明」，透露自己收到恐嚇私訊，對方不只聲稱知道他的住家與事務所地點，還警告他若繼續討論佀廣洋相關事件，就要自行承擔後果。對方還自稱目前人在國外，即使報警也抓不到人。

面對突如其來的威脅，「旨哥」表示，雖然生活平凡，但仍希望能平安活到老，因此才會發出聲明，讓外界知道他的狀況。他也澄清，自己只是喜歡流量、關心時事討論，並沒有要參選，更沒有收任何人的錢，發文的目的也不是要要捧特定候選人。

佀廣洋認霸凌道歉



佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。