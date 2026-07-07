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魚光日照中心舉辦首場預立醫療決定簽署　15名長者參與簽署率9成

▲魚光日照中心舉辦首場「預立醫療決定」簽署活動，獲民眾熱烈響應。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲魚光日照中心舉辦首場「預立醫療決定」簽署活動，獲民眾熱烈響應。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為守護長輩醫療自主權，台中榮總埔里分院附設魚光社區長照機構（日間照顧中心）日前舉辦首次「預立醫療決定簽署活動」，共吸引15位長輩及家屬全程參與，其中13人表達簽署預立醫療決定意願，響應率近九成，展現民眾對生命自主與善終規劃的高度重視。

本次活動邀請中榮埔里分院家庭醫學科主任鍾世宇及社工師林春華，為長輩及家屬進行預立醫療照護諮商（ACP）與病人自主權利法相關說明；不少家屬在聆聽鍾世宇深入淺出的說明後，對預立醫療決定（Advance Decision, AD）有了更完整的認識，也更加理解提前規劃的重要性。

▲落實尊嚴自主！魚光日照中心舉辦首場『預立醫療決定』簽署活動，獲民眾熱烈響應。（圖／台中榮總埔里分院提供）

鍾世宇表示，預立醫療決定不只是一份法律文件，更是一場與自己及家人深入對話的過程，透過事先討論並表達對生命末期醫療處置的期待，不僅能尊重個人的醫療選擇，也能在關鍵時刻減輕家屬面臨醫療決策時的壓力與不捨，讓愛與陪伴成為人生最後旅程最重要的力量。

▲落實尊嚴自主！魚光日照中心舉辦首場『預立醫療決定』簽署活動，獲民眾熱烈響應。（圖／台中榮總埔里分院提供）

一位完成簽署的家屬分享：「以前總覺得談論生命末期是件沉重的事，但透過魚光日照中心細心安排，以及醫師專業且溫暖的引導，我們終於能夠平靜地討論長輩真正的想法，我認為這是送給家人最珍貴的一份禮物。」

魚光日照中心負責人暨護理長陳雅琳表示，該中心是南投縣少數於日照中心內辦理預立醫療決定簽署活動的長照機構，這場活動也是推動生命教育的重要起點，象徵照顧服務從生活照護延伸至生命末期醫療自主，未來將持續將《病人自主權利法》落實於社區長照服務，讓生命教育從醫院走入社區，打造以人為本、有尊嚴、有溫度的照護模式。

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