高普考最後一天！花蓮考區秩序良好　平均到考率68.6%

▲花蓮考區典試委員與相關單位人員巡視花崗國中試區。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試於7月3日至7日連續舉行5天，今年花蓮考區考場設於花崗國中試區。7月7日進行高考最後一天考試，花蓮考區最後一節平均到考率為68.6%，考試秩序良好。

本年度普通考試配合113年1月4日「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則」修正減列專業科目，依據考選部日前公布最新的命題大綱，高考三級考試計115類科，其中公職專技人員14類科未修正，83類科修正為列考4科，13類科修正為列考5科，其餘5類科維持列考6科；普通考試計71類科，其中66類科修正為列考3科，其餘5類科維持列考4科。專業科目減列後，各科目的成績占比也隨之調整，減列1科者每科占比從16.67%調整為20%，總成績則按各科目平均成績計算。

花蓮考區典試委員鄧家基在考選部統計室主任王守玉、花崗國中校長鄭健民及縣府人事處處長吳賢惠等人陪同下巡視花崗國中試區，委員對於試場環境及秩序予以肯定，並感謝花崗國中出借場地辦理國家考試為國舉才，同時慰勉花蓮試務中心同仁付出。

花蓮縣政府人事處表示，本次考試考選部為嘉惠花蓮本地考生，持續於花蓮設置考區，照顧花蓮本地應考人就近參加國家考試，免除至外縣市奔波應考之苦。本次考試在考選部、花崗國中及花蓮縣府三方合力之下，致力於提供考生良好的應試環境及服務。縣長徐榛蔚祝福本縣應考人都能順利獲得優異成績，金榜題名。

