巴威逼近北台灣！謝國樑主持防災會議　全面啟動防颱整備

▲基隆市長謝國樑今天主持防災會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年第9號颱風「巴威」持續逼近，預估將對北台灣帶來明顯風雨，基隆市政府全面啟動防颱整備。市長謝國樑今天（7日）主持防災會議，隨後前往暖暖區興隆街視察邊坡整治工程，要求各局處全面做好防颱、防災準備，並提醒依目前預估，週四傍晚起至週五、週六將是颱風影響最劇烈的時段，呼籲市民提高警覺。

謝國樑表示，市府近日已完成多項防颱整備工作，包括加強水溝、水道清疏、巡查山坡地及邊坡安全，並確認抽水站設備均可正常運作，以降低豪雨造成淹水及土石災害風險。他強調，市府團隊已全面進入備戰狀態，將持續掌握颱風動態，妥善完成各項防災工作。

針對停班停課措施，謝國樑指出，市府將與消防局密切關注中央最新氣象資訊，若風雨預測達到停班停課標準，將適時對外宣布相關措施，確保市民生命安全。

主持防災會議後，謝國樑前往暖暖區興隆街視察邊坡整治工程。工務處副處長洪延良表示，市府已完成高敏感邊坡巡檢，目前超過一半確認安全，其餘仍持續監測中。針對地勢較陡的湖海路及北寧路，已分別設置9處及5處監測點，全天候監控邊坡是否出現位移或裂縫，並持續掌握易發生坍方及土石流的高風險區域，與中央保持密切聯繫。

謝國樑表示，基隆多為山坡地形，全面預防性撤離在實務上並不可行，因此市府將針對最敏感、風險最高的地區預先規劃撤離機制，必要時也會向中央請求支援。他並指出，今年度災害準備金目前尚未動支，市府已與災防廠商完成重型機具盤點，包括挖土機、土方車等設備，一旦各區發生災情或接獲搶修通報，即可立即調派投入救災及搶修作業。

至於外界關切的停班停課標準，謝國樑表示，基隆市已將停班停課雨量標準調整為與瑞芳、陽明山一致的「山區海邊標準」，後續將與基隆、台北、新北及桃園共同作業，同步宣布停班停課資訊。

謝國樑最後提醒，此次巴威颱風外圍環流水氣豐沛，預估將伴隨強風豪雨，尤其週五及週六影響最為顯著，呼籲市民提前做好防颱準備，隨時留意最新氣象資訊及市府公告，降低颱風可能帶來的災害風險。