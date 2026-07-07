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陸射彈遭多國批評　俄羅斯逆風力挺：不威脅任何國家

▲▼克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／CFP）

▲克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中共海軍一艘戰略核潛艇昨（6）日向太平洋公海發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，引發日本、紐西蘭、澳洲等國的批評。對此，俄羅斯克里姆林宮方面表態稱，中國進行飛彈試驗是主權權利，不威脅任何國家，同時強調中俄「海上聯合-2026」演習不針對第三方，兩國合作是促進地區安全與可預測性的重要因素。

新華社昨日於發布消息時指出，「此次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」

然而，日本、紐西蘭、澳洲、菲律賓等國紛紛予以譴責，批評該試驗對地區安全構成威脅；與此同時，中俄「海上聯合-2026」演習於青島啟動，也引發部分太平洋國家的關注與疑慮。

據鳳凰衛視報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）6日在媒體會上表示，「我們認為，進行軍事歷史性試驗是中國的主權權利。中國不威脅該地區任何國家，也不威脅世界上任何國家。」

「中國是我們重要的盟友和戰略夥伴」，培斯科夫強調，對於中俄聯合演習，不針對任何一方，不針對該地區任何一個國家。各方都應基於這一點作出反應。相反，中俄在如此重要和負責任的領域展開合作，正是促進地區可預測性和安全的一個非常重要的因素。」

稍早，被問到如何看待中共潛射戰略飛彈的問題，北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，這向北約發出了訊號，並指他已通過簡訊與日本防衛大臣小泉進次郎討論過此事。

呂特強調：「我們不能對中國抱有任何天真的幻想，這一點你很清楚。這也正是我們展開密切合作的原因，因為各個戰區正日益相互交織、緊密相連。印太地區發生的事情，與跨大西洋地區的安全形勢密切相關。」

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