散播陰謀論？控「中國介選」質疑選舉舞弊　韓極右派黨魁恐遭羈押

▲掛起質疑「中國介選」、「選舉舞弊」等煽動性政治布條，南韓院外政黨黨魁崔昌援恐遭羈押。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓爆出非法政治資金醜聞！原名「邁向明天、邁向未來」的南韓院外政黨「親美連合」黨魁崔昌援，因涉嫌利用未向選委會申報的幽靈帳戶收取不法政治資金，且大肆製作、懸掛煽動反中情緒與選舉舞弊陰謀論的爭議布條，今（7）日正式移送法院進行羈押前審訊，恐將面臨收押。

根據《韓聯社》，首爾南部地方法院部長法官金志玹，將於7日下午2時正式審訊「親美連合」黨魁崔昌援，在令狀實質審查中檢視是否有必要進行羈押，針對其違反《政治資金法》等罪行進行審理。

除了崔昌援以外，涉嫌共同參與利用這筆非法資金、協助在街頭懸掛爭議布條的民間團體「愛國布條」負責人金某，7日也一同出庭接受審查，兩人極可能遭到正式羈押。

這起政治醜聞的導火線，源於南韓中央選舉管理委員會（中選會）在去年7月的關鍵檢舉。中選會指出，該政黨長期利用完全未經官方登記的秘密帳戶，暗中收取高額的政治資金，並將這筆「黑錢」大量投入在製作極具煽動性的政治布條。

依照南韓現行的《政治資金法》明確規定，政黨的所有政治資金收入與支出，依法只能透過唯一一個向選委會正式申報的指定帳戶進行透明管理，該黨行為顯然已踩到法律紅線。

自從2024年12月3日時任南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴以後，崔昌援投入大量黑錢製作極具煽動性政治布條的行徑更是變本加厲，內容充滿激烈仇恨言論與陰謀論。

在街頭四處可見的爭議政治布條，多數印有高度仇視中國的「反中」字眼，或是瘋狂炒作南韓選舉舞弊、主張「不信任大選結果」等陰謀論，指控李在明當選總統是因為中國介選，試圖藉此操弄民粹並撕裂社會。

據悉，南韓檢警早已針對該勢力展開全面調查。首爾警察廳反腐敗犯罪搜查隊在今年1月，就已大動作針對民間團體負責人金某等人展開嚴密的搜查與扣押行動，並在掌握關鍵的非法帳戶金流與通聯紀錄後，於7日正式收網，對核心人物向法院聲請羈押。