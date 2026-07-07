和閨蜜拍寫真！男友喊拜金「花這錢沒意義」　網風向一面倒

▲原PO和閨蜜拍寫真紀念友情。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，她與認識超過20年的閨蜜拍攝紀念寫真，慶祝對方即將結婚。然而，當她開心的跟男友分享此事時，卻換來好幾天的碎念和吵架，因為男友認為她很拜金。關於拜金的說法，兩人已經吵了好幾天，甚至鬧到快分手，她也很難過男友是這樣的反應。貼文曝光後，引起討論。

慶祝20年友誼！兩人拍閨蜜寫真

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這名女網友在Dcard上，以「和閨蜜拍寫真 跟男友鬧到快分手」為標題發文。原PO指出，她有個閨蜜已經認識20多年，不只父母是朋友，他們還是鄰居，甚至從小到大都讀同間學校，職場也是合作關係。近期好友準備結婚，她便提議拍攝閨蜜寫真記錄緣分。因閨蜜表明拒收禮金，因此原PO也決定負擔全額費用，期待留下回憶。

男友批拜金、沒意義！

原PO透露，兩人拍完照片之後，她很開心的跟男友分享此事，但沒想到，對方卻無法理解，說她很拜金。男友認為，花錢拍照僅為了在社群發文，這筆開銷毫無意義，雙方為此爭吵多日，甚至鬧到快分手。原PO坦言，自己不敢告訴閨蜜這件事，怕對方感到內疚，但對於男友的反應，她實在很難過。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「花自己的錢也要管，拍寫真叫做拜金，價值觀差太多了，以後叫他媽幫你坐月子的機率很大」、「閨蜜幫你篩選出一個不好的男生，分手，等閨蜜婚禮請她幫你找一個帥伴郎認識」、「不是，現在拜金的標準到底在哪？我以為找有錢男友才拜金耶，你就說挑你這廢物就知道老娘不拜金了」、「拍個寫真是能花多少？花自己的錢沒問題吧？你們價值觀相差甚遠」、「這種溝通不成也可以分了吧，都花自己的錢、沒影響到生活也不算拜金吧！我是你閨蜜就叫你分手」。