基隆七堵名人幼兒園涉虐童　市府啟動跨局處機制全力協助家長

▲七堵名人幼兒園涉虐童，基隆市府成立跨局處專案小組全力協助家長。基隆市府秘書長謝孝昆（中）、兒少處長吳雨潔（左）、市府副發言人劉禹辰（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對七堵名人幼兒園疑涉不當對待幼童案件，基隆市政府今天（7日）召開記者會說明最新處理進度。市府表示，市長謝國樑高度重視此案，已責成各局處成立跨局處專案小組，全力協助行政調查、司法偵辦、幼童安置及家長關懷等工作，由秘書長謝孝昆擔任召集人、兒少處長吳雨潔擔任副召集人，並持續透過家長座談傾聽需求，提供即時協助。

謝孝昆表示，針對幼兒園行政調查部分，市府已加速展開第二波調查程序，昨天（6日）完成相關人員訪談，今天（7日）將召開認定委員會，預計最快8日公布第二階段行政調查結果，並朝廢止幼兒園設立許可方向辦理，以維護幼童受教權益及教育品質。

在幼童安置方面，教育處尊重家長意願，逐一致電聯繫並協助轉學安置。目前扣除即將升讀國小的大班幼兒外，共有58名幼童需協助安置，其中幼幼班16人、小班升中班17人、中班升大班25人，目前僅剩1位家長仍在考慮，其餘均已完成安置規劃。教育處將持續保持聯繫，協助完成後續安置作業，確保孩子能順利銜接新的學習環境。

針對家長關心的司法協助，市府法制及勞工事務處已委任專任律師提供法律服務，除協助家長提出刑事告訴，也將協助後續民事求償事宜。刑事偵辦部分，警察局第三分局接獲家長報案後，即依規定受理並報請基隆地檢署偵辦，目前地檢署已陸續通知相關家長到案協助釐清案情。謝孝昆也代表市府感謝基隆地檢署迅速啟動偵查程序，盼司法儘速釐清真相，還給受害孩童及家長一個公道。

謝孝昆進一步說明，謝國樑昨天（6日）晚間第五度與家長面對面座談，除持續傾聽家長心聲，也針對多項訴求提出具體協助措施。首先，市府將安排委任律師每週固定前往百福社區提供2小時法律諮詢服務，平時則由法勞處透過群組彙整家長法律問題，讓律師能更有效率提供專業協助。

此外，因家長希望持續閱覽相關監視影像，市府承諾自下週一（13日）起於百福國中設置6部電腦供家長閱覽，除教育處同仁陪同外，政風處及法勞處也將共同提供協助。針對幼童正式轉學前的過渡期間，市府也將派員進駐幼兒園，協助維持照顧及教學品質，降低家長疑慮，讓孩子在過渡期間仍能獲得妥善照顧。

最後，市府表示，將與家長建立固定溝通機制，原則上每週舉行2次座談。因本週受颱風影響，下一次座談將於下週一晚間舉行，持續與家長面對面交流，掌握需求並即時回應。

市府強調，市長謝國樑也鄭重表達，面對本案將秉持最誠懇、最謹慎的態度，全力整合行政及司法資源，持續傾聽家長心聲，協助完成各項後續措施及善後工作，讓孩子能在安全、安心的環境中健康成長。