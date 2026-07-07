天熱手搖飲外送訂單增4成　冰品「紅豆牛奶冰棒」最熱銷

▲foodpanda數據顯示今年6月手搖飲銷量成長4成。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

氣溫攀高，民眾消費冷飲的意願也升高。foodpanda公開夏日新數據，6月手搖飲銷量比去年同期成長超過4成，周四上午11時至下午1時更是下訂高峰，反映上班族這一天最煎熬，等不及下午茶就急需冰涼手搖飲續命；至於冰品，紅豆牛奶冰棒最熱銷。看準消暑需求，業者也祭出美食外送75折限時優惠。

foodpanda數據顯示，手搖飲6月銷量較去年成長4成以上，周四上午11時至下午1時的飲品訂單佔比最高。業者分析，歷經周一至周三的工作消耗，周四往往是上班族體力與理智接近臨界點，因此等不到下午茶時間，一早就得來杯飲料物理降溫。

配料部分，業者表示除珍珠外，茶凍、粉粿、蘆薈與愛玉也是夏日加料榜單上的熱門選擇。

除了手搖飲，foodpanda也公開冰品熱銷榜，前4名依序為義美紅豆牛奶冰棒5入、義美紅豆粉粿牛奶冰棒5入、小美香草冰淇淋10入，以及阿奇儂香草朱古力雪糕5入。

▲foodpanda公開全台冰品熱銷榜單。

業者即日起推出多項消暑優惠，即日起至19日輸入「爽爽送」享美食指定餐廳75折，包括下單滿260元最高現折70元、滿320元最高現折80元、滿400元最高現折100元，兌完為止。生鮮雜貨也有限定優惠碼如下：

1. 即日起至7月31日指定用戶輸入「十足新鮮」享統一超商、全家便利商店下單滿299元打88折，最高現折50元，每人限用2次；大全聯下單滿849元打88折，最高現折120元，每人限用1次。兌完為止。

2. 即日起至7月31日指定用戶於指定時段下單全家便利商店限定商品，享銅板價19元起，優惠商品每筆訂單限購1組，部分門市不適用，售完為止。

3. 7月指定周末（11-12日、18-19日、25-26日）輸入「週末買全聯」享生鮮雜貨全聯福利中心下單滿999元打9折，最高現折100元，每人限用2次，兌完為止。

▲Uber Eats公布麥當勞點餐數據。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats近日也公開平台麥當勞餐點數據，業者表示，清晨5時起就有民眾開始點麥當勞外送，直至凌晨2時仍有訂單，顯示麥當勞從早餐到宵夜時段都有穩定外送需求；點餐高峰在晚間6時至7時，凌晨0時至1時的訂單量與中午12時至1時不相上下。

進一步分析夜貓族訂單，新北人最愛在凌晨0時至1時訂購麥當勞，單量最多門市在新莊，熱宵夜品項前3名則分別是「勁辣雞腿堡套餐」、「大薯」及「6塊麥克雞塊套餐」。

一間位於竹科的麥當勞門市拿下「店王」寶座，反映此生活圈的高度外送需求；人氣單點品項前3名是「大薯」、「4塊麥克雞塊」、「蘋果派」；套餐加點加購組合以「玉米濃湯」、「薯餅」、「6塊雞塊加大薯」最受青睞，主餐為「雙層牛肉吉事堡套餐」、「勁辣雞腿堡套餐」。

此外，Uber Eats 14日前攜手麥當勞推出「超級麥粉挑戰」，期間透過Uber Eats APP輸入「麥粉報到」完成登錄，於APP上點購麥當勞，即累積訂單數解鎖對應優惠，最大獎為價值2萬5千元麥當勞禮券；另有最高5折專屬優惠、熱賣品項1元購、指定消費滿額優惠、6塊雞塊套餐買1送1等。

▲大薯奪下單點品項冠軍寶座、宵夜時段也非常受歡迎。（圖／記者蕭筠攝）