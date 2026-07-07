毒油風暴延燒！　台南藍軍議員要求公布上下游名單全面清查校園午餐油品

▲中聯油脂大豆沙拉油遭檢出致癌物苯駢芘超標，台南市議員蔡育輝、李中岑、方一峰等人要求市府公布問題油品流向，全面清查校園午餐油品安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發全國食品安全疑慮，台南市議員蔡育輝、李中岑、方一峰，市議員參選人尤淨寬及陳冠諭，7日聯合召開記者會，要求台南市衛生局立即公布問題油品上、中、下游流向名單，並要求教育局建立校園營養午餐油品定期檢驗制度，保障市民及學生食品安全。

蔡育輝、李中岑、方一峰指出，本次事件最令人憂心的是，問題油品疑似在市場流通長達2個多月。根據目前揭露資訊，中聯油脂一批大豆沙拉油4月初出廠自主檢驗報告顯示「合格」，因此自4月起陸續出貨，流向泰山、福壽、福懋等品牌體系，總量高達1300公噸。

議員表示，由於初驗結果合格，這批油品一路在市場銷售，未引起警覺，直到6月11日下游客戶南僑公司自行複驗時，才發現檢驗數值異常。中聯油脂於6月25日重新送交第三方公正單位檢驗，結果顯示苯駢芘含量高達每公斤8.1微克，約為法規標準上限4倍。

議員們指出，苯駢芘為世界衛生組織WHO認定的一級致癌物，與石棉、菸草同屬最高等級致癌因子，雖不會立即造成中毒症狀，但長期暴露恐增加罹癌風險，對民眾健康造成潛在威脅。

議員表示，問題油品流向遍及全台，各縣市也陸續公布受影響名單。台北市已公布包括3家幼兒園、8所國小、24所國中及7所高中職，共42所學校受影響；新北市公布包含忠義國小、淡江高中等50所學校受波及；台中市則公布包括台中一中、華盛頓高中、衛道中學等39所學校及1所教育機構受影響。



議員質疑，面對其他縣市積極揭露資訊，台南市是否已掌握所有使用該問題油品的學校、幼兒園、團膳業者、餐飲業者及夜市攤販？是否已完成全面清查？又是否願意主動公布相關名單？社會各界都在等待市府給出答案。

議員強調，食安事件最怕資訊黑箱，市府若已掌握流向資料，就應立即公布問題油品上游製造商、中游供應商及下游使用業者名單，讓民眾了解自己是否曾購買或食用相關產品，保障人民知情權與選擇權。資訊透明不是製造恐慌，而是展現政府負責任的態度。

議員們也指出，學生是最需要被保護的族群，學校營養午餐每日供應大量學生食用，任何環節出問題，都可能影響孩子健康。因此要求教育局強化校園食品安全管理機制，未來所有營養午餐得標廠商，應比照更高食安標準，至少每半年主動提送油品檢驗報告，並送教育局備查，同時公開於相關平台，供家長查詢監督。

議員們要求，若檢驗結果不符規定，應立即停止使用並依法究責。食品安全沒有妥協空間，學生健康更不容任何風險，呼籲衛生局立即公布問題油品上、中、下游完整流向名單，上至廠商、下至夜市攤販都應清楚揭露；教育局也應全面清查校園及團膳系統使用情形，建立定期檢驗制度，以資訊公開透明及實際行動，守護百姓健康與下一代食品安全。