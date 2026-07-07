泰國2大學爆集體感染「肝吸蟲」！逾4000名新生驗出　醫學粉專打臉

▲泰國2大學逾4,000名新生確診肝吸蟲，引發全集體恐慌。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

泰國東北部馬哈沙拉堪府（Mahasarakham）近日驚爆大規模公衛危機，兩所知名大學在進行新生入學健康檢查時，竟然驗出超過4,000名大一新生集體感染致癌率極高的「肝吸蟲」，感染率最高甚至飆破33%，引發全集體恐慌。

然而，正當各界把矛頭指向泰國國民美食「生水產發酵魚醬（Pla-ra）」之際，知名醫學粉專卻「賭上名譽」反駁，指出這個數據絕對是烏龍的「偽陽性」，實際感染人數根本沒那麼誇張！

每3人有1人中鏢！驚悚數據嚇壞公衛界

根據泰媒報導，泰國衛生部門日前對該地區進行2萬人篩檢，一般民眾感染率約11%。但當馬哈沙拉堪大學（MSU）進行新生健檢時，抽檢12,733人竟有4,233人呈現陽性（高達 33%）；另一所馬哈沙拉堪皇家大學也有380人確診（19%）。

馬哈沙拉堪府府尹（縣長）Chumpit對這群確診的大學生表示深切擔憂。他指出，這群年輕人普遍有喜愛食用「泰式青木瓜沙拉」的飲食習慣，而沙拉中往往會加入發酵魚醬（Pla-ra）。然而，這些魚醬很可能來自未通過食品藥物管理局（FDA）檢驗的地下小吃攤，其中可能混入了含有寄生蟲卵的「生水產發酵魚醬」，導致寄生蟲卵隨著食物進入人體，進而引發嚴重的肝吸蟲感染。

專家賭上名譽「逆風打臉」：這絕對是偽陽性！

就在全網陷入恐慌時，泰國知名醫學粉專《Parasite stories》（聽寄生蟲說故事）發文逆風力挺，甚至撂下狠話：「我敢直接反駁，這絕對不可能是真的！」

該專家指出，這次健檢之所以會驗出高達4,000多人集體感染，問題根本出在「檢驗方式」。如果這次校方是用目前普遍、快速但精準度有待商榷的「尿液試紙（urine strip）」進行初步篩檢，那這個高達33%的數字有極大機率是「偽陽性（False Positive）」，也就是根本沒感染卻被驗出陽性。

專家在粉專上直言：「雖然當地確實有人感染，但人數絕對沒有多到這麼誇張。我敢鐵口直斷、完全不怕之後被打臉，這件事情必須用更精準的方式重新證明！」

醫學界呼籲：抓蟲不能偷懶！「驗糞便」才是唯一真理

《Parasite stories》進一步解釋，想要真正確認體內有沒有寄生蟲，絕對不能只靠驗尿，醫學界公認最準確、最不可推翻的方法只有三種：

1.FECT（福馬林－醋酸乙酯離心沉澱法）

2.Kato-Katz（糞便塗片檢查法）

3.PCR（基因檢測）

簡單來說，校方必須乖乖請這4,000多名學生「採集糞便」，透過顯微鏡或基因技術直接去尋找蟲卵或寄生蟲DNA，才能真正確認。



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