　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

泰國2大學爆集體感染「肝吸蟲」！逾4000名新生驗出　醫學粉專打臉

▲學術、研究、教授、科學、實驗。（圖／達志／示意圖）

▲泰國2大學逾4,000名新生確診肝吸蟲，引發全集體恐慌。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

泰國東北部馬哈沙拉堪府（Mahasarakham）近日驚爆大規模公衛危機，兩所知名大學在進行新生入學健康檢查時，竟然驗出超過4,000名大一新生集體感染致癌率極高的「肝吸蟲」，感染率最高甚至飆破33%，引發全集體恐慌。

然而，正當各界把矛頭指向泰國國民美食「生水產發酵魚醬（Pla-ra）」之際，知名醫學粉專卻「賭上名譽」反駁，指出這個數據絕對是烏龍的「偽陽性」，實際感染人數根本沒那麼誇張！

每3人有1人中鏢！驚悚數據嚇壞公衛界

根據泰媒報導，泰國衛生部門日前對該地區進行2萬人篩檢，一般民眾感染率約11%。但當馬哈沙拉堪大學（MSU）進行新生健檢時，抽檢12,733人竟有4,233人呈現陽性（高達 33%）；另一所馬哈沙拉堪皇家大學也有380人確診（19%）。

馬哈沙拉堪府府尹（縣長）Chumpit對這群確診的大學生表示深切擔憂。他指出，這群年輕人普遍有喜愛食用「泰式青木瓜沙拉」的飲食習慣，而沙拉中往往會加入發酵魚醬（Pla-ra）。然而，這些魚醬很可能來自未通過食品藥物管理局（FDA）檢驗的地下小吃攤，其中可能混入了含有寄生蟲卵的「生水產發酵魚醬」，導致寄生蟲卵隨著食物進入人體，進而引發嚴重的肝吸蟲感染。

專家賭上名譽「逆風打臉」：這絕對是偽陽性！

就在全網陷入恐慌時，泰國知名醫學粉專《Parasite stories》（聽寄生蟲說故事）發文逆風力挺，甚至撂下狠話：「我敢直接反駁，這絕對不可能是真的！」

該專家指出，這次健檢之所以會驗出高達4,000多人集體感染，問題根本出在「檢驗方式」。如果這次校方是用目前普遍、快速但精準度有待商榷的「尿液試紙（urine strip）」進行初步篩檢，那這個高達33%的數字有極大機率是「偽陽性（False Positive）」，也就是根本沒感染卻被驗出陽性。

專家在粉專上直言：「雖然當地確實有人感染，但人數絕對沒有多到這麼誇張。我敢鐵口直斷、完全不怕之後被打臉，這件事情必須用更精準的方式重新證明！」

醫學界呼籲：抓蟲不能偷懶！「驗糞便」才是唯一真理

《Parasite stories》進一步解釋，想要真正確認體內有沒有寄生蟲，絕對不能只靠驗尿，醫學界公認最準確、最不可推翻的方法只有三種：

1.FECT（福馬林－醋酸乙酯離心沉澱法）
2.Kato-Katz（糞便塗片檢查法）
3.PCR（基因檢測）

簡單來說，校方必須乖乖請這4,000多名學生「採集糞便」，透過顯微鏡或基因技術直接去尋找蟲卵或寄生蟲DNA，才能真正確認。


更多鏡週刊報導
靠「警察爸爸」滅證！南韓23歲變態殺女學生　警長竟當內鬼親自「清血車」
不滿修行太累、人生令人厭倦！　日本和尚一把火燒掉650年歷史古寺
福茂唱片老闆爆愛上小26歲「已婚印尼女移工」　逼走原配還追討763萬房租

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中共突射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　飛行軌跡曝
快訊／國內第2例變種M痘！　20多歲男曾有不安全性行為
里長力挺佀廣洋！　反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？
內湖神秘廢墟「草樹比房高」　網熱議：有故事？
北北基桃同步宣布放颱風假？　蔣萬安：要整體考量
快訊／致癌油案罰1.65億元破紀錄　石崇良：南僑也要究責

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19個月大僅4.7公斤！女嬰遭活活餓死「形同乾屍」　狠媽領補助追星

搭飛機別搶第一排！空服員推「最頂神位」：空間大且平穩有隱私

「川普帳戶」正式上線！政府出錢幫存股　送新生兒3.2萬買ETF

泰國2大學爆集體感染「肝吸蟲」！逾4000名新生驗出　醫學粉專打臉

久坐傷身！研究：每日多坐1小時「癌症死亡風險增10%」

散播陰謀論？控「中國介選」質疑選舉舞弊　韓極右派黨魁恐遭羈押

回應中國射彈　北約秘書長：再次證明「對中國不能天真」

逼17歲女高生「全裸拍片」墜橋溺斃！日最惡霸凌女　重判27年定讞

陸朝太平洋射飛彈！　澳菲齊轟「魯莽武嚇」：違背和平之海理念

嘴巴遭針線縫合！日女逃離「恐怖同居女」　顫抖遞紙條：救救我

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

19個月大僅4.7公斤！女嬰遭活活餓死「形同乾屍」　狠媽領補助追星

搭飛機別搶第一排！空服員推「最頂神位」：空間大且平穩有隱私

「川普帳戶」正式上線！政府出錢幫存股　送新生兒3.2萬買ETF

泰國2大學爆集體感染「肝吸蟲」！逾4000名新生驗出　醫學粉專打臉

久坐傷身！研究：每日多坐1小時「癌症死亡風險增10%」

散播陰謀論？控「中國介選」質疑選舉舞弊　韓極右派黨魁恐遭羈押

回應中國射彈　北約秘書長：再次證明「對中國不能天真」

逼17歲女高生「全裸拍片」墜橋溺斃！日最惡霸凌女　重判27年定讞

陸朝太平洋射飛彈！　澳菲齊轟「魯莽武嚇」：違背和平之海理念

嘴巴遭針線縫合！日女逃離「恐怖同居女」　顫抖遞紙條：救救我

嘉義縣議長張明達引企業善心　營造公司90萬捐偏鄉國小書法班

大谷3安4打點、300轟M1　羅伯斯：好久沒看到翔平

北市博愛特區逆向騎車！氣象署技士遭攔查出毒駕　訊後無保請回

挖焦糖哥哥曾轟賴清德蠢台獨穩輸、綠版柱柱姐　Cheap：當年下手多狠

夏季水漾月首波活動吸引三千人次　第二波水樂園接力登場

台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

屏東婦迷途走進派出所求助　東港暖警循線查訪...助她回家

馬祖北竿男深夜胸痛！海巡跨海馳援　急送南竿就醫治療

《金特務》最狠南室長爆紅！活生生拔牙　老婆竟是Girl's Day的她

廣西暴雨潰壩　習近平：全力組織搶險救援！

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

國際熱門新聞

太空站視角曝　巴威颱風「清晰巨型風眼」

不到1公分！38歲男號稱擁「世界最小陰莖」

外太空降6神祕物？澳太空總署出手追來源

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA

怕熊不用上學！日本多地推「熊假」

針線縫嘴！她遭「恐怖同居女」殘虐

玩家體味太臭　卡牌店宣布停賽一週

不滿修行太累　日和尚燒了600多年古寺

最惡霸凌女重判27年定讞　逼女高生全裸拍片

川普首度證實：習近平預計9／24前後訪美

吸毒失控？男「自斬陰莖」失血過多亡

反美情緒沸騰民眾嗆「要川普人頭」！　哈米尼遺體運抵聖城科姆

古巴電網全面癱瘓　1000萬人口無電可用

中國喊馬六甲困境　美智庫揭真正痛點在台海

更多熱門

相關新聞

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

前北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻6名幼童案，已判刑28年8月徒刑定讞，另40名受害女童部分，二審加重改依544罪、累計刑度達2878年4月；民事部分，毛畯珅、其母洪珮筠及幼兒園，應賠償共2000萬元，加上先前9名受害女童家長提告，目前金額已累計共3405萬元，尚有案件持續審理中。

巴西「丟貓詛咒」纏身4年？強　世足10大慘案盤點

巴西「丟貓詛咒」纏身4年？強　世足10大慘案盤點

台大醫學院長吳明賢昏迷內幕　董娘前一晚公杯追酒

台大醫學院長吳明賢昏迷內幕　董娘前一晚公杯追酒

BL陸劇《入戲》火辣親密戲連發

BL陸劇《入戲》火辣親密戲連發

60歲辛蒂克勞馥帶24歲女兒喝泰勒絲喜酒

60歲辛蒂克勞馥帶24歲女兒喝泰勒絲喜酒

關鍵字：

泰國肝吸蟲鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面