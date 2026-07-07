LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（7）日上架3組免費貼圖「小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇」、「星城人氣角色伴你好運每一天」、「LINE GO × 黏黏屋」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共14組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇｜下載請點
下載期限：2026年08月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
星城人氣角色伴你好運每一天｜下載請點
下載期限：2026年08月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE GO × 黏黏屋｜下載請點
下載期限：2026年08月05日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
三花 × 柴語錄動態貼圖｜下載請點
下載期限：2026年08月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物直播 ×鼠條｜下載請點
下載期限：2026年08月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 迷妹日常｜下載請點
下載期限：2026年08月01日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
昇恆昌 × 小學課本的逆襲：小學生FUN假趣｜下載請點
下載期限：2026年07月30日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物夯話題 × 臘腸狗薯條實用篇｜下載請點
下載期限：2026年07月29日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE Rangers 放置戰爭 × 超人力霸王貼圖｜下載請點
下載期限：2026年07月31日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
ANDEN HUD - 粽夏狂歡，端午日常萬用貼！｜下載請點
下載期限：2026年07月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物品牌名店×醜嫩狗勾｜下載請點
下載期限：2026年07月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
今天好屏友 × 懶散兔＆啾先生｜下載請點
下載期限：2026年07月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
小小兵&大怪獸｜下載請點
下載期限：2026年07月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE禮物 × 啊熊啊兔｜下載請點
下載期限：2026年07月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 兔巢｜下載請點
下載期限：2026年07月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LOEWE 180 週年限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年07月09日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
《LINE 散步趣 》× 87小兔｜下載請點
下載期限：2026年07月09日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
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