矢板明夫遭中國跨國鎮壓　外交部怒：絕不允許民主法治社會受威脅

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

被各界視為跨境鎮壓新法的中國《民族團結進步促進法》，才正式上路不到一周，一名33歲的廖姓中國籍港男6日在台中揮拳攻擊知名媒體人矢板明夫，外交部昨發聲譴責，指出這是團促法實施後首起跨國鎮壓暴力案件，踐踏國際人權、戕害各國法律管轄權，嚴重逾越法治底線的行為，絕對不應容許。外交部發言人蕭光偉今（7日）強調，檢調機關一定會深入調查釐清動機，並嚴懲追究相關涉案人士，請國人放心，政府絕不允許言論自由及民主法治社會的安全受到威脅。

外交部今（7日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋進行業務簡報。針對矢板明夫遭到襲擊，且之前在台港人、反送中運動者湯偉雄的泰拳館在去年11月、今年2月都被潑漆。蕭光偉表示，昨天發生矢板明夫在台中遭到中國籍港人攻擊的事件，發生這樣的暴力行為政府絕對不會輕忽。

蕭光偉強調，國內的警察、檢調機關一定會深入調查釐清動機，並且嚴懲追究相關的涉案人士，請國人放心。值得注意的是，該案例是中國《民族團結進步促進法》實施後首起首起暴力事件，媒體朋友提到的類似案件都凸顯中國正在全球各地，企圖對各國民眾進行跨國鎮壓威脅，以暴力行徑擴張其威權影響力。

蕭光偉指出，外交部對於中方這樣子的做法予以嚴厲譴責，政府也絕對不允許言論自由以及民主法治社會的安全受到威脅。外交部也再次提醒，中國藉由跨國鎮壓的蠻橫手段，企圖對我國以及他國人民進行恐嚇、騷擾以及干預，這是踐踏國際人權、戕害各國法律管轄權，嚴重逾越法治底線的行為，絕對不容允許。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會共同反制中國濫權、濫施跨國鎮壓，並且正視中國惡法、暴力行為帶來的負面效應和後續影響。外交部也會持續和相關機關以及理念相近的國家密切協調應處，也會強化外館的緊急應變救助機制，確保旅外國人以及在台外籍人士人身安全。

此外，針對駐鳳凰城辦事處初步規劃，蕭光偉指出，因為鳳凰城是亞利桑那州的首府，也是美國西南部快速發展的重要城市，考量當地希望吸引我國企業入駐、其戰略重要性及發展潛力，所以政府決定在鳳凰城增設辦事處。

蕭光偉說，希望除持續加強跟轄內地方政府連繫互動外，也為在地台商、僑民提供更多以及更便捷的服務。至於設置日期以及開幕儀式、流程、管處租購相關規劃安排，目前各項籌備工作都還在進行當中，後續會適時對外說明。