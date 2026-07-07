大陸男拳打矢板明夫急奔機場！香港改飛釜山...只差15分鐘離境

▲廖男揮拳攻擊矢板明夫，昨天在機場遭警方逮補。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，昨（6）日遭中國籍廖姓男子揮拳攻擊，廖男在案後4小時於台中機場遭逮，目前正在接受警方偵訊。矢板今天受訪提及，「台中警方動作迅速，否則稍微晚個10分鐘，他可能就跑掉了」；事實上，矢板指出的「10分鐘」與實際情況確實相差無幾，據查，廖男僅差15分鐘就能登機離境，幸好警方快速掌握行蹤並搶先在機場埋伏，終將廖男順利逮補。

據了解，持有中國香港護照的廖男（33歲），昨日中午犯案後以步行方式逃逸，接著搭上計程車一路朝台中機場前進，途中以手機在網路下訂機票，原本想返回香港，但當時香港的班機時間為傍晚5時，為求儘速離開台灣，改選擇時間點較近的約4時前往釜山的機票。

然而專案小組早已研判廖男必定急於出境，已預先埋伏小隊在台中機場等候廖男出現，待鎖定廖男身份，透過其右手背刺青等特徵，於3時15分將其逮獲，距離廖男搭機的3時30分，僅差距15分鐘，可說是相當驚險。

此外警方也查出，廖男於本月2日入境，至昨日犯案期間，住的是台中轄區旅館，並更換2至3個處所，最後1個住所則是犯案地點對面的一處旅館，疑是要在就近觀察逃逸路徑。

專案小組初步釐清，廖男未有共犯來台協助，他辯稱未受到中國方面指使，說法是否屬實，有待警方進一步調查釐清。廖男昨夜未接受夜間偵訊，警方今天上午續行製作筆錄，預計下午移送台中地檢署複訊。

矢板明夫受邀出席春雨文教基金會舉辦的營隊活動，昨日中午活動結束後，在酒店大廳廖男揮拳攻擊，造成臉部受有擦挫傷，幸經接受治療後無大礙。

▲矢板明夫昨天演講後遭廖姓男子毆打。（圖／民眾提供）