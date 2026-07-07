出國伴手禮「沒送隔壁部門」遭酸不會做人！老鳥曝職場潛規則

▲原PO買伴手禮，沒送給隔壁部門同事。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊總會帶點當地名產當伴手禮，回台灣分送給親朋好友。有網友表示，公司辦公室共有兩個部門、約30人，他隸屬A部，與B部同事幾乎沒有交集。日前他出國返台，只準備A部同仁的伴手禮，沒想到卻被B部一名女同事私下抱怨「不會做人」。他因此困惑，準備伴手禮是否是職場潛規則？貼文掀熱論。

有網友在Dcard發文，B部有位不熟的女同事，先前出國時曾買伴手禮分送辦公室所有人，內容是一包小餅乾加小糖果。由於兩人並不熟，他事後在走廊遇到對方時，禮貌性說了聲謝謝。上個月換他出國，他只準備A部同事的伴手禮，每人一份杯裝巧克力。

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伴手禮只送同部 B部同事認為應回禮



事後他聽說，該名B部女同事對此相當不滿，認為自己當初有送給全辦公室，原PO也應該買給B部，還說原PO「不會做人」。他因此感到無奈，平常和B部根本沒什麼交集，工作上也不會合作，不理解為什麼出國就一定要買伴手禮給B部同事，且當初女同事是自願送禮，他也已經表達謝意，沒想到仍被私下議論。

職場氣氛變尷尬

更讓原PO困擾的是，女同事與其他B部同事後來見到他時，態度似乎變得不太友善，讓他覺得自己在公司名聲莫名變差，心裡有點不是滋味，「這工作算是我的第一份正職，也才剛滿一年，不知道這是觀念不同還是職場潛規則？」

貼文一出，網友表示，「我自己是都沒給，但既然都要買了，我會多買一份給女同事，畢竟上次她有給你，不是熟不熟的問題」、「人家有送給你，然後你沒有回送給別人，你最少最少要多送給她，這樣她就會閉嘴」、「講白一點就是還給對方先前的心意，東西多少錢都不是重點，而是一種尊重及心意」、「送伴手禮是她甘願沒錯，確實現在各部門是沒有交集，但如果真有一天，對方也沒有幫你的必要，人情沒有一定要，但需要時就會差很多，不是非黑即白的去看待職場」。