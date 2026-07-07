府方指矢板明夫遇襲與「團結促進法」有關　藍黨團：不要預設立場

▲林沛祥（中）出席 國民黨立法院黨團7日記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

名嘴矢板明夫昨遭中國籍男子揮拳攻擊後，總統府今（7日）表示，這是中國實施《民族團結進步促進法》後，第一起在台灣發生跨國鎮壓的暴力脅迫案件。對此，國民黨立法院黨團說，要相信警方的調查，且不要預設任何立場，除非有任何證據可以明確證明跟本案有關，不然預設立場，對於案件發展或任何後續，都極為不利。

矢板明夫昨在台中演講後，遭一名持有香港護照的33歲中國籍廖姓男子揮拳攻擊。總統府發言人郭雅慧7日表示，這起案件是中國在實施《民族團結進步促進法》後，第一起在台灣所發生跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，「我們要表達嚴厲譴責」。郭雅慧也說，呼籲國人特別注意，中國《民族團結進步促進法》在7月1日正式上路，到中國去一定要加倍地注意風險。

對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥7日指出，「我們不要預設立場」，讓警方去做調查，不過據他了解，這個男子據說是認錯人了，「那我也不知道他把矢板明夫跟哪一位他的仇人或名人把他們連接在一起」。

林沛祥說，他會相信警方的調查，且不要預設任何立場，除非有任何證據可以明確證明跟本案有關，不然如果預設立場，對於整個案件的發展或任何後續，都是極為不利。