「川普帳戶」正式上線！政府出錢幫存股　送新生兒3.2萬買ETF

記者張方瑀／綜合報導

美國專為兒童設計的全新儲蓄與投資工具「川普帳戶」，在正式立法一年後，於7月4日正式上線運作。美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室，為那斯達克（Nasdaq）與紐約證券交易所（NYSE）敲響開盤鐘，慶祝首日交易。這項帳戶旨在投資美國兒童的未來，並提供新生兒聯邦政府的種子基金。

▲美國專為兒童設計的全新儲蓄與投資工具「川普帳戶」於7月4日正式上線運作。（圖／路透）



逾600萬人開戶 140萬名兒童將獲1000美元補助

根據CNN報導，川普帳戶（Trump Accounts）加入了現有節稅帳戶的行列，如監管型羅斯個人退休帳戶（custodial Roth IRAs）與529計畫等，提供第三方為孩子未來貢獻的管道。

財政部指出，目前已為18歲以下兒童開設了超過600萬個川普帳戶，其中140萬個帳戶將獲得備受矚目的1000美元聯邦試辦補助金。不過，相較於全美數千萬名符合資格的兒童，目前開戶數仍只占一小部分。

川普（Donald Trump）在橢圓形辦公室致詞時大讚，川普帳戶對孩子們來說「絕對是棒呆了」。財政部長貝森特（Scott Bessent）也表示，「這將是總統最影響深遠的政績之一，這份龐大的紅利將造福未來的世世代代。」

當天出席的還有推動法案的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）、白宮官員、紐約證交所與那斯達克高層，以及捐款62.5億美元資助該帳戶的戴爾夫婦（Michael and Susan Dell）、發起設立運動的奧特米特資本執行長格斯特納（Brad Gerstner）。

主打標普500 ETF SpaceX總裁霸氣捐自家股票

在投資標的方面，符合資格的投資包含追蹤標普500股價指數，或追蹤主要投資美國企業股票報酬率的共同基金與指數股票型基金（ETF）。此外，帳戶資產的年度管理費不得超過0.1%，即每投資1000美元，年費不超過1美元。

財政部宣布，所有帳戶的預設投資標的為追蹤標普500表現的「道富SPDR標普500 ETF組合」（SPYM）。未來幾個月內，家長與監護人還能將資金投入另外四檔ETF。

同時，財政部自7月2日起接受以公開發行股票形式進行的「大額慈善捐款」。SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）6日即宣布，將把SpaceX股票捐贈給超過200萬個川普帳戶。

家長與孩子可透過免手續費平台羅賓漢（Robinhood）與紐約銀行（Bank of New York）共同開發的APP來追蹤投資狀況，這兩家機構負責初期階段的帳戶管理，APP可從Apple或Google商店，以及TrumpAccounts.gov網站下載。

領取1000美元資格曝光 須在「這4年」內出生

若家長、法定監護人或其他授權成年人想為符合資格的孩子開戶，並申請1000美元的聯邦試辦補助金，需填寫4547號表格並提交給國稅局（IRS）。

要符合領取這1000美元的資格，孩子必須是擁有有效社會安全碼的美國公民，且出生日期須介於2025年1月1日至2028年12月31日之間。