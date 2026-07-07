　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花東縱谷品牌夥伴徵選啟動　７／20前報名

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續壯大花東縱谷部落觀光實力，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理「2026縱谷原遊會品牌夥伴招募」，並於7月6日在花蓮鶴岡遊客中心舉辦實體暨線上說明會，正式宣布今年度徵選活動全面啟動。

本次徵選自即日起受理報名至7月20日星期一止，邀請縱管處轄區15個鄉鎮內，負責人具原住民身分者，並提供餐飲、遊程、商品或複合式觀光服務之個人、工作室、協會團體、社團組織及公司行號踴躍提案，共同提升花東縱谷部落旅遊的服務品質與品牌能量。

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處表示，「縱谷原遊會」品牌長期陪伴花東縱谷部落業者，至今已成功輔導16個部落單位，透過專業顧問輔導及行銷推廣資源，協助夥伴梳理品牌特色、改善旅遊服務，並將族群文化及在地故事轉化為具有市場辨識度的觀光內容。

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

說明會現場邀請到過去成功輔導夥伴，嗡嗡私廚分享品牌設計過程分享實戰經驗。

縱管處許宗民處長表示，今年度產業提升輔導涵蓋「商品開發或改善」、「遊程開發或改善」、「空間營造」及「餐飲設計」四大面向，提案單位最多可選擇2項，每項執行額度最高新台幣10萬元。且為讓獲選夥伴能將心力集中於服務內容及品牌品質的提升，本次計畫採取「免負擔核銷工作」的友善機制，由執行團隊依據提案需求媒合專業顧問，陪伴夥伴共同討論提升方向，並提供相關行政及執行協助。

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

FUNSIS療癒漫漫工作室透過餐飲設計結合傳統文化創造全新菜單。

許宗民進一步補充，除產業提升輔導外，獲選夥伴亦可獲得「縱谷原遊會」官方網站、社群平台及相關宣傳管道的曝光機會，未來更有機會優先參與「部落食樂園」、觀光展售活動及縱管處相關品牌推廣與輔導計畫，協助夥伴拓展市場曝光及接觸更多潛在客群。

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

馬立雲部落的FUNSIS療癒漫漫工作室輔導遊程設計，從部落出發探索體驗故事。

本次招募說明會也邀請歷屆優秀品牌夥伴，分享蛻變經驗，包括由「FUNSIS/療癒漫漫工作室」分享遊程與餐桌設計的實戰成果，以及「嗡嗡私廚」分享如何進行從場域到品牌識別設計，成功打造市場競爭力的經驗分享。透過實際案例，讓有意提案的夥伴進一步了解計畫輔導方式及可運用的資源。

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

萬榮鄉的紅葉福利雞蛋合作社結合野菜摘採體驗與雞舍走訪設計完整遊程。

「2026 縱谷原遊會 品牌夥伴招募」甄選報名自即日起至7月20日星期一23:59 截止收件。歡迎符合資格之原住民個人、工作室、協會團體或公司行號把握機會，參考簡章備妥報名表與相關證明文件，提出希望改善的產業需求及未來品牌構想，也可至縱管處官方網站或「縱谷原遊會」臉書粉絲專頁，瞭解進一步資訊。

◆徵選簡章下載及說明會影片觀看連結｜https://reurl.cc/Gazgxp
◆花東縱谷旅遊資訊網｜https://www.erv-nsa.gov.tw/
◆縱谷原遊會臉書粉絲專頁｜https://www.facebook.com/erv.festival/
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

【佀廣洋為霸凌致歉】但否認偷吃雞排！萬美玲也駁施壓校方

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

更多熱門

相關新聞

「行水帶路」探索花蓮溪流生態　7／5首場報名

「行水帶路」探索花蓮溪流生態　7／5首場報名

由花蓮縣政府農業處主辦、社團法人花蓮縣野鳥學會執行的「2026洄瀾博物學」系列活動正式啟動。今年以「行水帶路」為主題，規劃11場橫跨夏、秋兩季的自然探索課程，透過溪流生態觀察、戶外踏查、科學繪圖及科技應用等多元內容，引領民眾循著溪流的足跡，重新認識花蓮豐富的自然環境與生物多樣性。

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

台灣工藝獎徵件ing受理報名至7／16

台灣工藝獎徵件ing受理報名至7／16

花蓮公費留美學習報名啓跑　國、高中各10名

花蓮公費留美學習報名啓跑　國、高中各10名

李四川找高金素梅站台　蘇巧慧：尊重他的價值選擇

李四川找高金素梅站台　蘇巧慧：尊重他的價值選擇

關鍵字：

縱谷原遊會品牌夥伴徵選原住民負責人資格報名

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面