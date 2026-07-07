花東縱谷品牌夥伴徵選啟動　７／20前報名

▲▼縱谷原遊會品牌夥伴招募至7/20止，縱管處轄下部落單位踴躍報名。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續壯大花東縱谷部落觀光實力，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理「2026縱谷原遊會品牌夥伴招募」，並於7月6日在花蓮鶴岡遊客中心舉辦實體暨線上說明會，正式宣布今年度徵選活動全面啟動。

本次徵選自即日起受理報名至7月20日星期一止，邀請縱管處轄區15個鄉鎮內，負責人具原住民身分者，並提供餐飲、遊程、商品或複合式觀光服務之個人、工作室、協會團體、社團組織及公司行號踴躍提案，共同提升花東縱谷部落旅遊的服務品質與品牌能量。

縱管處表示，「縱谷原遊會」品牌長期陪伴花東縱谷部落業者，至今已成功輔導16個部落單位，透過專業顧問輔導及行銷推廣資源，協助夥伴梳理品牌特色、改善旅遊服務，並將族群文化及在地故事轉化為具有市場辨識度的觀光內容。

▲說明會現場邀請到過去成功輔導夥伴，嗡嗡私廚分享品牌設計過程分享實戰經驗。

縱管處許宗民處長表示，今年度產業提升輔導涵蓋「商品開發或改善」、「遊程開發或改善」、「空間營造」及「餐飲設計」四大面向，提案單位最多可選擇2項，每項執行額度最高新台幣10萬元。且為讓獲選夥伴能將心力集中於服務內容及品牌品質的提升，本次計畫採取「免負擔核銷工作」的友善機制，由執行團隊依據提案需求媒合專業顧問，陪伴夥伴共同討論提升方向，並提供相關行政及執行協助。

▲FUNSIS療癒漫漫工作室透過餐飲設計結合傳統文化創造全新菜單。

許宗民進一步補充，除產業提升輔導外，獲選夥伴亦可獲得「縱谷原遊會」官方網站、社群平台及相關宣傳管道的曝光機會，未來更有機會優先參與「部落食樂園」、觀光展售活動及縱管處相關品牌推廣與輔導計畫，協助夥伴拓展市場曝光及接觸更多潛在客群。

▲馬立雲部落的FUNSIS療癒漫漫工作室輔導遊程設計，從部落出發探索體驗故事。

本次招募說明會也邀請歷屆優秀品牌夥伴，分享蛻變經驗，包括由「FUNSIS/療癒漫漫工作室」分享遊程與餐桌設計的實戰成果，以及「嗡嗡私廚」分享如何進行從場域到品牌識別設計，成功打造市場競爭力的經驗分享。透過實際案例，讓有意提案的夥伴進一步了解計畫輔導方式及可運用的資源。

▲萬榮鄉的紅葉福利雞蛋合作社結合野菜摘採體驗與雞舍走訪設計完整遊程。

「2026 縱谷原遊會 品牌夥伴招募」甄選報名自即日起至7月20日星期一23:59 截止收件。歡迎符合資格之原住民個人、工作室、協會團體或公司行號把握機會，參考簡章備妥報名表與相關證明文件，提出希望改善的產業需求及未來品牌構想，也可至縱管處官方網站或「縱谷原遊會」臉書粉絲專頁，瞭解進一步資訊。

◆徵選簡章下載及說明會影片觀看連結｜https://reurl.cc/Gazgxp

◆花東縱谷旅遊資訊網｜https://www.erv-nsa.gov.tw/

◆縱谷原遊會臉書粉絲專頁｜https://www.facebook.com/erv.festival/

