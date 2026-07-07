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靠股票賺翻「包紅包給公婆」　婆婆大讚卻提1要求！網嘆：上了一課

▲▼紅包,領紅包,發紅包,紅包。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO包紅包給公婆。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，近期投資股市獲利，包紅包給公婆時，順口透露是股票收益。不料婆婆得知後，竟要求她幫忙繳公公的貸款，甚至連老公也勸她出錢，讓她心寒。之後她雖堅定拒絕，但婆婆待她卻變得冷淡，老公夾在中間也很痛苦，讓她十分後悔透露財力。貼文曝光後，引起討論。

股市大賺，包紅包給公婆

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這名女網友在Dcard發文，以「股市大賺被婆婆知道，要我幫忙付公公的貸款…」為標題。原PO表示，她一直都有用私房錢買科技股和0050，前陣子趁高點出清一部分，賺的數字比年薪還多。她起初只打算包紅包回饋父母，後來想說公婆對她不錯，所以也包了一個不小的紅包，並順口提到這是股票賺的錢。婆婆當下笑著收下，且誇她懂理財，讓她心情不錯，沒想到三天後聚餐，卻發生讓她傻眼的變數。

飯局突提欠債！婆婆要媳婦扛貸款

原PO指出，婆婆在飯局中，突然提到公公壓力大，名下有房貸及過去投資失利的信貸，還款十分吃力。接著婆婆竟直接開口，說她股票賺得多且年輕，要求她幫忙分擔公公的貸款。原PO當下腦筋一片空白，只能尷尬微笑敷衍，表示需要先與丈夫討論後再決定。

▲▼紅包,領紅包,發紅包,紅包。（圖／記者鄺郁庭攝）

丈夫勸出錢！她心寒拒絕

原PO事後氣憤難平，認為投資獲利是自己承擔風險、看盤賺來的，她只是想表達孝心，怎麼變成很會賺，就要多負擔家裡債務？但沒想到，丈夫竟也勸她出錢幫忙，說大家都是一家人，就幫忙一下，反正她還有賺。

最終原PO堅定拒絕，表明自己沒有義務承擔公婆債務，只是，此舉也導致婆家態度轉冷，且丈夫夾在中間難做人。如今，她感到十分懊悔，當初根本不該向任何人透露自身的財產狀況。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「股票賺錢這種事越低調越安全，你太過得意給自己上了一課，順便讓你看清他們一家人嘴臉，自己要守好財產」、「你就趁最近有回檔的時候，反過來說你倒虧斷頭了，要找他們調頭寸，講得比他們還誇張，就會換他們開始躲你了」、「普通人賺錢真的要低調一點，太高調的時候會發現，身邊的窮人很貪婪的」、「叫他把房子轉給你，你就繳房貸」。

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