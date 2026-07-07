花蓮購物節聯名優惠啓動！一同品味鳳林花生香　僅8天別錯過

▲活動期間消費，即可享有專屬的限時優惠折扣，把最道地的花生風味與精選伴手禮帶回家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮購物節首度攜手鳳林鎮在地特色產業，於7月8日至7月15日限時推出為期八天的聯名優惠活動。活動期間集結鳳林鎮8家販售花生及相關特色商品的特約店家、花蓮市區也特選兩家使用鳳林九號花生的伴手禮店家，民眾只要在活動期間前往消費，即可享有專屬的限時優惠折扣，把最道地的花生風味與精選伴手禮帶回家。

本次聯名活動以「鳳林花生節」為主題，串聯鳳林深厚的農業底蘊、客庄文化與慢城旅遊氛圍。作為國際慢城的一員，鳳林擁有純樸的田園景致與溫潤的人文底蘊，長年累積出獨具特色的生活節奏與地方魅力。透過花生季活動，不僅呈現農民辛勤耕作的成果，也邀請旅客放慢腳步，在品味花生香氣的同時，深入感受鳳林的慢活日常，體驗農業與文化交織的旅行風景。

本次聯名活動串聯了鳳林在地深耕的8家特色店家，以及花蓮市區嚴選的2家伴手禮名店，共同推出專屬優惠，邀請民眾親臨感受。包含美好花生凡購買100%花生醬與100%花生油享九折，葉記花生與靚hó 花蓮伴手禮皆有買10送1優惠，鳳榮地區農會則祭出花生商品9折；若您喜愛特色餐飲，芳草古樹將招待甜點，老樹舍咖啡提供咖啡9折，拾豆屋消費滿200元打9折，三立冰淇淋的海鹽與竹炭花生口味每球特價40元；此外，岩鄉商行帶殼花生兩包350元及50元系列買10送1，百年傳奇-中華店則推出花生酥袋裝3包500元的限定優惠，誠摯邀請您一同深入感受鳳林的慢活魅力，將在地花生好味帶回家。

花蓮縣長徐榛蔚表示，透過購物節與地方產業的深度結合，不僅能活絡在地經濟，更能展現花蓮各鄉鎮的獨特生命力。鳳林的花生遠近馳名，縣府期盼透過本次購物節的加持，引導遊客走進鳳林，支持在地優質店家，讓「好事花生」的美味與鳳林的慢活魅力，成為旅客心中最難忘的花蓮回憶。

詳細資訊請參考花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news

