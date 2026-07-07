曝矢板明夫遭攻擊全因「去年這件事」　溫朗東：中國怕他

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

印太戰略智庫執行長、媒體人矢板明夫6日遭黑衣男攻擊，引起各界關注。對此，時事評論員溫朗東6日表示，矢板明夫一年多前成立印太戰略智庫，去年推動高市早苗訪台見賴清德，因為台日聯手，中國氣到跳腳，現在廣東黑道到台灣打人，是因為中國怕他，他做了正確的事。溫朗東直言，這一拳打的不只是矢板明夫，而是台日友好，政府除了徹查跨國犯罪，更應該持續協助印太戰略智庫等組織的運作，「我們不應該讓他白白被打」。

溫朗東表示，矢板明夫被打，是因為中國怕他，是因為他做了正確的事。中國組織農民起家，最怕反共言論「升級成組織串連」。



溫朗東指出，矢板明夫一年多前成立印太戰略智庫，去年4月推動高市早苗訪台，高市也見了賴清德，智庫協助台日官方對接。半年多後高市就任首相，在國會脫口說出「台灣有事即日本存立危機事態」，將台日友好升級到史上新高。



溫朗東說，因為台日聯手，中國氣到跳腳，央視官媒對高市早苗連番砲轟。追本溯源，秋後算賬，現在廣東黑道到台灣打人。



溫朗東直言，這一拳打在一名出生天津、移民日本、後來選擇成為台灣人的媒體人、台日關係的倡議者臉上。打的不只是矢板明夫，而是台日友好。



溫朗東強調，政府除了徹查跨國犯罪，更應該持續協助印太戰略智庫等組織的運作。「矢板明夫做對了事情，讓中國怕了，我們不應該讓他白白被打」。

▼溫朗東。（圖／記者黃宥寧攝）