快樂充實過暑假！家長慎選合法立案補習班　把握3原則

▲花蓮縣政府呼籲家長選擇補習班時，應以「合法立案、安全學習、適性發展」為原則。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

暑假到來，不少家長已開始規劃孩子的暑期生活，安排補習課程、才藝學習或各項暑期活動。花蓮縣政府教育處提醒家長，暑假是孩子探索興趣、培養能力及適度充電的重要時光，在選擇補習班時，應以「合法立案、安全學習、適性發展」為原則。

教育處表示，家長可先至教育處網站，或教育部建置的「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」查詢補習班立案資訊，確認是否為合法立案補習班，保障自身及孩子的權益。同時，也可透過實地參觀、親友推薦或網路評價等方式，多方了解補習班的教學品質、課程規劃及經營情形，避免因價格優惠或宣傳內容而忽略重要資訊，再進一步了解收退費方式及相關契約內容，以維護自身消費權益。

此外，家長報名前也可主動了解補習班教師專業背景、班級管理方式及課程規劃，並留意教室空間是否明亮通風、消防安全設備是否完善、逃生動線是否暢通，以及公共意外責任保險是否依規定投保。如補習班提供學生接送服務，也可進一步確認交通車是否依法申請並落實安全管理，提供孩子更完善的學習保障。

縣長徐榛蔚表示，教育是孩子成長的重要基礎，家長在為孩子規劃暑期課程時，除了重視學習成果，更應重視孩子的學習安全與身心健康，選擇合法立案且教學品質優良的補習班，並多與孩子討論學習需求及興趣，共同規劃適合的暑期學習生活，讓孩子快樂學習、平安成長。

花蓮縣政府教育處將持續透過輔導與查核並行，營造安全、優質的補習教育環境，陪伴孩子安心學習、健康成長。

