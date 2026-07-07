佀廣洋認簽賭、部分霸凌　綠黨團批處理荒腔走板：企圖蓋牌才犯眾怒

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，佀廣洋昨出面回應，認了部分霸凌指控，包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學等，更承認高中涉及球板簽賭。民進黨團幹事長莊瑞雄今（7日）對此表示，各界窮追猛打理由只有一個，不夠坦承，且一開始處理方式是想蓋牌，處理荒腔走板，選民是否買單，要看桃園市民智慧。

民進黨團幹事長莊瑞雄今（7日）召開輿情回應記者會，針對佀廣洋霸凌爭議，莊瑞雄認為，這件事對萬美玲來講，她是最難受的，因為是自己的小孩。小孩子的成長背景、發展、做什麼事，相信如果是普通民眾，大家會認為是成長過程，但因為佀廣洋是萬美玲的小孩，萬美玲是公眾人物，還要參選議員，所以被揭露了。

莊瑞雄指出，被揭露後要有一定的態度，看起來這件事之所以會這樣延燒，甚至各界窮追猛打，「理由只有一個啦，就不夠坦誠啦」。本來處理方式是想蓋牌，媒體追就跑給你追、要問問題就不給你問、給你臭臉、躲起來，「這個會犯眾怒」。人都會犯錯，但犯錯後態度是什麼？

莊瑞雄表示，至於有沒有要退選、多少人加油，「萬美玲委員的實力要很多人幫他加油，這不是什麼大問題」，但重點是光這些人的選票還不足以當選，桃園市民、桃園是多有水準的一個地方，桃園選民看到後一定也會覺得，「事情發生以後你的態度是什麼？你是企圖去隱匿還是你覺得不當一回事？管你愛怎麼樣就怎麼樣，反正這個地方是鐵票區，你們愛怎麼攻擊就怎麼攻擊，甚至於國民黨的立委就跳出來講說民進黨抹黑」，以為這樣就可以了事？

莊瑞雄認為，不管是任何政治人物犯錯，其實就是坦誠，事後的完善，相信以危機處理來看，會覺得他們處理有點荒腔走板，事後再來道歉、有人喊加油，選民會不會買單？就要看桃園市民的智慧。

至於佀廣洋承認高中簽賭部分，莊瑞雄說，他現在承認什麼都太晚了，「小時候我們常常會打架，我們的時代跟你們的時代會不一樣，我們那個時候做錯了事情搞不好都比你們都還要多」，但重點是態度要誠懇，要讓民眾覺得你是一個適格的民意代表，尤其涉及整個家族的政治人物，民眾或媒體要求會更高。

莊瑞雄指出，佀廣洋被踢爆後，對社會回應、態度是什麼？不理不睬、3天後新聞就沒有了，「他抱的就是這樣的態度，就是要蓋牌、要冷處理，但問題是這個會犯眾怒」。