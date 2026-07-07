毀住戶共用停車設備還裝傻　前建商挨批「都更流氓」判4月定讞

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名黃姓前建商，前年（2024年）推動自己蓋的1間公寓進行都更受阻，竟破壞公寓地下停車場設備報復，到案辯稱自己書讀不多、以為敲壞自己物品沒犯罪，法官查明黃男將這間公寓出售或抵債的契約，早把所有權範圍寫得清清楚楚，黃男已非屋主，卻動用暴力手段、行徑有如「都更流氓」，出庭更睜眼說瞎話，台北地院二審依毀損他人物品罪判刑4月、得易科罰金定讞。

本案6層樓公寓是黃男從事建商時起造，於2001年11月取得使用執照後，進行二次施工，利用登記為共用部分的地下室及1樓車道進出空間，興建地下機械停車位，並於1樓設置遙控面板箱以供操作進出停車。

後於2024年間，黃男想推動這間公寓進行都更獲利，但現有屋主不願配合。黃男不滿，同年5月20日上午11點多，持榔頭敲破停車場出入口遙控面板箱外蓋，再敲壞機械停車位裝設的7組共14個光電設備，惹起住戶眾怒、告他追究。

法官查出，黃男已將公寓2樓到6樓分別出售或抵債給現有屋主，各契約清楚載明出售或抵債的所有權範圍，均包含地下機械停車位，至於1樓的區分所有權，黃男已過戶給劉姓同居人，所以黃男名義上毫無屋主身分。

黃男卻拿出其他住戶同意興建機械停車位，由6戶各取得1個車位、多餘2車位歸屬建商也就是黃男的「同意書」，主張他擁有本案停車位及附合設施所有權，否認犯罪。

北院一審批黃男「睜眼說瞎話」，就算他是把1樓所有權借名登記給同居人、自己是實際屋主，也無權擅自破壞住戶共用的停車設備，而黃男目的就是報復其他住戶不配合都更，動用暴力手段、行徑有如「都更流氓」，毫不尊重他人財產權。

黃男見苗頭不對，改口認罪，一審認為黃男沒跟被害住戶和解，犯後態度不佳，依毀損他人物品罪判刑4月、得易科罰金1天1千元。黃男上訴自稱學歷不高、不懂法律，一直以為自己出錢興建公寓地下1樓停車空間與停車設備、沒單獨出售，因而「誤認」這些物品仍屬他私人財產。

黃男聲稱釐清所有權歸屬後，願面對自身錯誤、已有悔過之意，請求法官考量他一時衝動、誤以為毀損的是自己財產而非「他人之物」就沒犯罪，希望從輕改判。

北院二審再批黃男自己蓋的這棟公寓，很清楚自己當初賣掉或抵債的範圍，對這間公寓已無任何處分權利，卻因報復拒絕都更的住戶而暴力破壞，誠如一審所形容的「都更流氓」、「睜眼說瞎話」，上訴後沒做任何彌補舉動，仍以不合理辯詞爭執一審已詳細說明的量刑理由，據此駁回黃男上訴，全案定讞。