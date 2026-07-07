暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！北部防10級風　網驚：真的逃不掉了

▲巴威恐帶來強風大雨。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，巴威暴風圈最快周五（10日）傍晚接觸陸地，且因體型龐大，恐籠罩全台約3分之2區域，北部、東部、中部及南部內陸都可能受到影響。粉專也提醒，宜蘭、雙北、基隆、桃園、新竹及馬祖要嚴防10級強風，讓網友緊張直呼，「北台灣這次真的逃不掉了？」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，像是受到乾空氣侵擾、垂直風切等因素影響，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有些微減弱趨勢，不過眼牆置換完成後，仍可維持強颱規模，只是從強颱前段班稍微退到中段班。

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周四轉北關鍵期！估週六夜晚才脫離暴風圈



粉專說明，未來48小時，巴威會在太平洋高壓南側穩定偏西快速移動，周四（9日）下半天起逐漸來到日本沖繩南方海域，並位於高壓西南側邊緣，開始向西北偏轉。周四至周五期間，颱風轉向西北的位置與幅度，將是決定距離台灣遠近的關鍵期。若路徑沒有太大變化，暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩北部、東部、中部及南部內陸，直到周六夜晚才會脫離。

粉專也提醒，巴威靠近台灣時，雖然發展環境轉差，可能逐漸由強颱減弱為中颱，但因體型龐大，暴風圈可籠罩3分之2個台灣，各地強風大雨仍會相當有感，尤其10級風暴風圈可能籠罩宜蘭、台北、新北、基隆、桃園、新竹及馬祖，若颱風更靠近，風雨會更加猛烈，千萬不可輕忽。

巴威暴風圈恐籠罩全台2/3！網崩潰「北台灣真的逃不掉」



消息曝光後，網友也紛紛回應，「祈願台灣國泰民安，風調雨順，無有災難，大家出入皆平安」、「速度加快了且再微南修，越來越危險了，防颱趕緊做」、「照這路徑南部平地該有7到9級陣風吧」、「會不會有西南氣流的雨，颱風尾的雨下得也讓人困擾」。

中央氣象署預報員李孟軒也表示，巴威颱風接近台灣過程中有減弱趨勢，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，由於暴風半徑仍達350公里，影響範圍較廣。若預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報，陸警範圍仍將隨颱風接近持續調整。

他說，巴威預計周五進入琉球海面，周五晚間至周六白天最接近台灣。依照氣象署作業規定，陸上颱風警報會在暴風圈進入陸地前18小時發布，因此預估暴風圈將於周五傍晚接觸陸地。