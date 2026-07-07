網傳「教召改14天、次數無上限」　事實查核中心闢謠

▲教召次數沒有上限的說法錯誤。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網傳教召改14天次數沒有上限，連高中生都納入動員，台灣事實查核中心指出，國防部此次的修正是針對「教召天數」，次數仍然維持編管年限內召集4次為限，此外，教育部也已澄清，目前沒有任何將學生納入軍事作戰、軍事訓練或軍警勤務的規劃。

6月11日，雲林縣土庫工商於官網公告「116年校園青年服勤動員計畫」，文件內包含「國軍二級、一級加強戒備」等文字；6月22日國防部宣布修正教召規定等措施，其中包含將教召訓期統一為14天，以及女性退役軍人將納入教召。之後，就流傳「教召改14天次數沒有上限，連高中生都納入動員」的消息。

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「次數沒有上限」說法錯誤

有關教召政策調整的說法，國防部指出，「依《兵役施行法》第27條規定，教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日，並賦予國防部視軍事需要酌增年限、次數及時間的法源依據。」

國防部的專案報告書還提到，「14天教召自民國111年起試行，當時與5至7天教育召集制度併行，為適當折抵及鼓勵14天後備軍人，以2次列計。隨5至7天教育召集梯次逐年減少，自115年起，教育召集全面改為14天訓期，並改為1次列計。」由此可知，國防部是調整教召天數，網傳「次數沒有上限」說法錯誤。

不會規劃讓學生上戰場

針對「高中生都納入動員」的說法，教育部曾澄清，「教育部沒有任何將學生納入軍事作戰、軍事訓練或軍警勤務的規劃，也不會規劃讓學生上戰場。」教育部還強調，學校青年服勤準備計畫文件所提到的「國軍二級、一級加強戒備」，目的在於配合城鎮韌性演習和災害應變規劃，並不是要求學生參與軍事行動、軍事訓練或軍警勤務。

此外，「校園青年服勤準備計畫」是要培養學生在災難發生時的自救及救人能力，計劃原則上採志願性，需經過學生家長同意。