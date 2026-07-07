李來希：現職調薪溯及既往、年改停砍不能？　拒絕補發簡直不仁不義

▲李來希。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

全國公務人員協會前理事長李來希6日表示，現職軍公教人員調薪，可以追加預算並溯及既往起算，真是可喜可賀！但看在退休軍公教人員眼裡卻是滿心苦楚無處訴說。他回顧「年改被砍歷史」直言，115年現職人員調薪可以溯及既往，退休人員停止扣薪不能溯及既往，連法條都已明定的限期停止扣減法案，都可以被曲解，還搬出法不能溯及既往的大帽子，拒絕補發，簡直是不仁不義，敬告主政者，多行不義必自斃。

李來希表示，「請以今日的我，善待明日的自己」，現職軍公教人員調薪，甚至是預算都還沒有編列，還可以追加預算並溯及既往的自七月一日起算，真是可喜可賀！

李來希表示，只是看在退休軍公教人員眼裡卻是滿心的苦楚無處訴說，且讓自己這個苦人出頭代為話淒涼！

李來希回顧，107年所謂的「年改」迄今，退休人員的退撫所得一減再減，107年7月所謂的改革之初，一刀直接刪減15%到20%；109年起再逐年扣減1.5%，迄今已經連續扣減了7年。

李來希指出，111年現職人員調薪4%，退休人員因應物價指數CPI上漲，退撫所得僅調整2%，是對半的調整。到了113年現職人員調薪4%，累積物價指數CPI上漲達5.51%，退休人員退撫金卻只調整4%。

李來希說，114年現職人員調薪3%，退休人員沒份；115年現職人員溯及的調薪4000元，退休人員也沒份。115年現職人員的調薪可以溯及既往，退休人員的停止扣薪不能溯及既往。116年現職人員預計再調薪4%，退休人員呢？

李來希指出，查物價指指數113年上漲2.5%，114年上漲1.66%，今年（115）物價指數預測上漲1.98%，三年累積物價指數CPI會上漲超過6%，大家要問的是屆時退休人員的退撫所得會如期調整嗎？如果調整，會再次的對半砍嗎？不能夠現在就按實際指數調整嗎？

李來希直言，真的不敢想像，連法條都已明定的限期停止扣減法案，都可以被曲解為溯及既往，還被搬出法不能溯及既往的大帽子，拒絕補發，還要行將就木的老人們提出復審、提起訴願，豈止是為德不卒，簡直是不仁不義。

李來希強調，敬告主政者一句老話，蒼天有眼，天道好還，多行不義必自斃，願以蒼生為念，切勿自誤！現職人員也會老，也會退休，你我都會老，請以今日的我善待明日的自己，如何？