三重男逛夜市「17萬金項鍊」遭搶！歹徒狂奔百米遭眾人壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區三和夜市昨（6日）晚間10時許發生搶奪案，46歲莊姓男子見57歲黃姓男子脖子上配戴價值約17萬元的金項鍊，竟當街徒手強行扯下後拔腿狂奔。黃男一邊追趕一邊高喊「搶劫！」，附近攤商及熱心民眾見狀立即加入追捕，嫌犯逃不到100公尺便遭眾人合力壓制，警方趕抵後當場將他逮捕，莊男坦承缺錢買毒才會下手行搶，訊後依搶奪罪移送偵辦。

▲莊男（紅圈）搶劫得手後拔腿狂奔，被害黃男（紅箭頭）在後面追趕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，莊姓男子當晚在三和夜市閒逛時，鎖定坐在機車上的黃姓男子脖子上的金項鍊，趁他不注意時徒手搶走，隨即沿三和路二段往夜市裡拔腿逃逸。黃男被搶後立即追趕並沿途大喊「搶劫！」，引起逛街民眾注意，不少攤商及路人立即上前協助攔截。

莊男一路狂奔至中央北路一帶，才跑不到100公尺，就遭被害人、逛街的熱心民眾及攤商聯手壓制在地，巡邏員警接獲報案迅速趕抵現場，立即將莊男上銬逮捕，並當場起獲遭搶的金項鍊。經搜查莊男身上未發現其他贓物及違禁物品。莊男落網後坦承，因缺錢購買毒品，一時起意犯案，才會鎖定被害人下手行搶。訊後全案依搶奪罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

▲逛夜市民眾及攤商合力抓莊男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方起獲莊男搶奪的金項鍊 。（圖／記者陳以昇翻攝）