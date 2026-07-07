快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

▲受颱風影響，分科測驗將延後舉行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新竹報導

強颱巴威即將來襲，原定7月11、12日舉行的分科測驗，因部分縣市可能停班課而受影響。教育部長鄭英耀稍早表示，確定大考會延後，但到底是延後到下周一、二或下周二、三，明天將由招聯會公布，且會確保考試公平與考生安全。

中央氣象署預估周四和周五將發布巴威的海上、陸上颱風警報，周五到周六是最接近台灣時刻，預估暴風圈會掃過台灣陸地，可能導致部分縣市停班停課，而分科測驗考場遍布全國，若任一縣市停班課，也會牽動到全國考生權益。

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招聯會、大考中心、氣象署等單位原本預計明天才召開應變會議，但由於各界關心分科測驗是否延期，因此提前到今天下午舉辦。稍早教育部長鄭英耀表示，分科測驗確定會延後，但到底是延後到下周一、二或下周二、三舉行，明天上午將由招聯會公布。

鄭英耀表示，考試要考量到考生權益與安全，以及確保考試公平，同時也涉及調整與變更相關試務工作，所以細節要等到明天上午才由招聯會與大考中心公布。

教育部主秘林伯樵補充說明，明天上午9時招聯會將宣布分科測驗會延後到哪一天舉行，明天下午會召開考分會會議，將會確認接下來繳交分發入學登記志願與分發，還有放榜的時間，還有相關考區的配置等等，都會做最好的安排。

115學年大學分科測驗共計3萬9213人報名，比前一年略增23人，其中集體報名3萬2825人，個別報名6388人，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。在選考科目部分，單科以選考數甲2萬2898人（58.4％）最多，另選考4科考生共1萬6501人（42％）最高。

過去大考也曾經延後舉辦，2021年的指考原訂7月1日至3日舉行，當年因為全國防疫三級警戒影響，教育部宣布延後到7月28日至30日辦理，也因此當年直到8月31日才放榜，也導致大學新生報到等相關作業受到衝擊，開學時間也因此延後。若分科測驗因颱風延後，將是分科測驗舉辦以來的首例。