批藍營「刪光預算不叫監督」　黃暐瀚：執政縣市媒宣費也全砍光？

▲國民黨立委翁曉玲提案將文化部編列的媒宣費全數刪除。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立院教育及文化委員會2日審查文化部預算，國民黨立委翁曉玲提案，全數刪減文化部編列4,738萬元媒體宣傳費，最終委員會決議，凍結800萬。翁曉玲則放話，將再提案全刪。對此，媒體人黃暐瀚6日表示，「刪光，不叫監督」，換任何一個老百姓來，全砍誰不會？他也強調，主張「政府不需要一毛錢媒宣費」的藍委，不知道支不支持國民黨執政的14個縣市，也通通不需要媒宣費，全部砍光。

黃暐瀚表示，能找出預算浮編、濫編，讓提出預算、執行預算的行政部門，上緊發條，更有效率，這叫監督。更甚者，若能踢爆行政單位居然中飽私囊、違法亂紀，那叫「為民喉舌、民代典範」。

黃暐瀚認為，反之，橫豎不看，大刀一砍，全部刪光，這怎麼叫「監督」？需要什麼「技術成分」？換任何一個老百姓來，全砍誰不會？

黃暐瀚直言，問題不在會不會，而在敢不敢？敢不敢這麼不顧「社會觀感」，不在乎「政黨形象」。

黃暐瀚提到，週六在一家有線新聞台看到這則廣告，這是新北市宣導暑期學生喝鮮奶的廣告。拍攝要錢，上電視託播要錢，都是媒宣。

黃暐瀚強調，主張「政府不需要一毛錢媒宣費」的國民黨立委，不知道支不支持國民黨執政的14個縣市，也通通不需要媒宣費，全部砍光。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）