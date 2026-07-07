台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%　教育局提醒7月9日報到

▲115學年度台南區高級中等學校免試入學分發結果出爐，今年錄取率達99.60%，教育局提醒錄取學生7月9日上午完成報到。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

115學年度台南區高級中等學校免試入學7日公告分發結果，台南市教育局表示，今年共有9056人報名，9020人獲錄取，錄取率達99.60%，教育局提醒，獲錄取學生須於7月9日星期四上午9時至11時，依各錄取學校規定完成報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。

台南市長黃偉哲表示，升學是學生學習歷程中的重要階段，但選擇學校不應只看排名，更要找到適合自己的方向。每位學生都有不同興趣與能力，只要在新的學習環境中持續探索、累積實力，都能走出屬於自己的路。

黃偉哲指出，面對快速變遷的社會，未來需要的不只是考試成績，更包括解決問題、溝通合作及運用科技的能力，期勉學生保持熱忱，勇敢迎接下一階段挑戰。

教育局長鄭新輝表示，台南區免試入學制度近年持續朝「優勢發展、適性選擇」方向推動，鼓勵學生看見自己的優勢，依興趣、能力及學校群科特色作出選擇。今年台南區錄取率達99.60%，整體分發情形穩定，也顯示國中端在生涯探索、志願選填等輔導工作已有成效。

鄭新輝指出，今年共有3校5科因增額錄取機制，各增加錄取1名學生。教育局將持續協助各國中強化適性輔導，引導學生選擇適合的升學進路，順利銜接下一階段學習。

教育局提醒學生及家長，免試入學分發結果除公告於免試入學網站及各招生學校網頁外，承辦學校國立善化高中也會以手機簡訊傳送分發結果通知。獲錄取學生務必留意各校報到規定，於7月9日上午9時至11時完成報到手續。

教育局表示，本次分發後尚有3413個招生名額，符合續招資格學校將依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊將於115年7月28日後公告於「教育部免試入學續招資訊網」，請有意願學生密切留意資訊，掌握報名時機。