七七事變89週年　中共軍媒：必須建設與國際地位相稱的強大軍隊

▲解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

今（7）日是七七事變（又稱盧溝橋事變）89週年，適逢中日關係緊繃之際，中共官媒發表評論，稱要「警惕日本軍國主義死灰復燃」，並強調必須建設與國際地位相稱的強大軍隊。

中共中央軍委機關報《解放軍報》今日刊發署名「李志琳」的評論文章，其中提到，「歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。紀念全民族抗戰爆發89週年，就是要銘記歷史、維護和平，警惕日本軍國主義死灰復燃。」

文章批評，「長期以來，日本不僅沒有深刻反省歷史罪責、汲取歷史教訓，反而刻意迴避和模糊其戰爭責任，不斷宣揚錯誤的二戰史觀，歪曲、否認甚至美化侵略和殖民歷史。然而，歷史就是歷史，事實就是事實，任何人都不可能改變歷史和事實。在鐵證面前，任何歪曲二戰歷史、美化侵略戰爭的企圖都不可能得逞。」

「抗日戰爭帶給我們一個血與火的啟示：強國必須強軍，軍強才能國安」，文章稱，沒有一支強大的軍隊，就不可能有強大的國家。文章強調，「不讓歷史悲劇重演，不讓中華民族偉大復興的進程被打斷，就必須建設同我國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大人民軍隊。」

同日，中共中央機關報《人民日報》也發表常州大學教授朱成山的評論文章，批評日本首相高市早苗等「右翼政客」長期散布錯誤歷史觀，公然否認南京大屠殺、強徵「慰安婦」等歷史事實，甚至將九一八事變後日本的侵略行徑粉飾為「自衛戰爭」。

朱成山表示，歷史不容篡改，正義不容褻瀆。80年前的東京審判，伸張了國際正義，捍衛了人類良知，劃定了戰後和平秩序的底線。「在紀念東京審判開庭80週年的重要節點，任何試圖歪曲歷史、翻歷史舊案的行徑，都必將遭到中國人民和國際社會的堅決反對，也注定是徒勞的。」