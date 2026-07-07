豪雨退水撿8千送警「少了5千」鄰居控侵占　他嘆：好心被雷親

▲內埔所副所長潘建銘說明撿到現金案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣6月25日豪雨成災，內埔鄉學人路一帶淹水，劉姓男子整理家門前時，發現水面上竟漂著8千元現金，隔天主動送往派出所，未料鄰居吳姓男子報案聲稱自己遺失1萬3千元，認為劉男部分現金未歸還，提告侵占遺失物。劉男喊冤表示，自己只撿到8千元且已交警方，無奈感嘆「好心被雷親」。

住內埔鄉學人路劉姓男子住處於6月25日住家也遭洪水侵襲，積水很深，在水勢稍退後，他整理家門前環境時，意外發現8千元現金在水面上漂，他暫時保管並拍照記錄，隔日下班後冒雨前往派出所交給警方，希望協助尋找失主。

不過，鄰居吳姓男子後續向警方報案，表示自己豪雨當天遺失1萬3千元現金，並表示錢是以黑網包裹、摺成三摺放在鞋櫃內，認為劉男可能撿走部分現金未歸還，因此於7月2日至派出所提出侵占遺失物告訴。

劉男喊冤表示，自己當時撿到的就是散落在水上的8千元，與吳男所描述的金額及包裝方式並不相同，當吳男詢問附近居民是否有人撿到現金時，他因並未撿到對方所說的1萬3千元，因此回答沒有撿到，沒想到後續卻遭質疑侵占，甚至被要求賠償5000元，讓他很無奈。

對此，內埔警分局表示，115年6月26日，一名劉姓男子到派出所報案，自稱25日在內埔鄉學人路段，拾獲新臺幣8千元。另查失主吳姓男子，於7月2日至派出所完成報案，並稱6月25日所遺失之現金新臺幣1萬3千元被不知名之男子撿走，當場提出侵占遺失物告訴，全案仍由警方調查釐清中。