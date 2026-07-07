台南芒果上架日本Costco　搶攻海外市場

▲台南愛文芒果成功上架日本好市多Costco，並進入英國華人通路及TAZAKI日本超市販售，外銷市場再傳捷報。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南愛文芒果盛產上市，海外市場再傳捷報！台南市政府積極拓展國際市場，在外銷業者、產地農民及檢疫單位共同努力下，今年台南愛文芒果成功上架日本好市多Costco，並進入英國北部中華行、恆運行等華人通路及TAZAKI日本超市販售，讓日本及英國消費者都能品嘗來自台南的新鮮優質芒果，展現台南果品外銷實力與國際競爭力。

台南市長黃偉哲表示，日本向來是台南芒果重要外銷市場，今年由福和生鮮出口台南愛文芒果至日本好市多販售，規格為每盒3顆、約900公克，售價2298日圓，約450元台幣，代表台南芒果品質獲得日本大型量販通路肯定，也讓更多日本家庭能品嘗台南愛文芒果香氣濃郁、細緻多汁的好滋味。

農業局長李芳林指出，除持續深耕日本市場外，市府也積極布局歐洲市場。今年3月台南市政府率團參加英國國際食品飲料展IFE，以台南優質鮮果及加工品，與當地進口商、通路業者及買主建立合作交流。此次台南愛文芒果成功進入英國北部中華行、恆運行等華人通路，以及TAZAKI日本超市販售，正是市府參展後持續追蹤媒合、深化通路合作的具體成果。

李芳林表示，台南愛文芒果在英國華人通路售價單顆11.99英鎊，約500元台幣，顯示台南芒果在海外高端鮮果市場具有競爭力，也逐步打開英國消費市場能見度。

農業局指出，台南市是全台愛文芒果重要產區，此次同步上架日本大型量販通路及英國華人、日本超市通路，不僅提升台南果品國際能見度，也為農民創造更多外銷機會，對台南芒果國際行銷具有重要意義。

農業局表示，未來將持續整合產地、外銷業者及海外通路資源，推動台南優質農產品走向國際，讓更多海外消費者認識台南水果的高品質品牌形象。