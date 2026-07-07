莫名胸悶心慌？日網爆紅測驗「隱藏焦慮超可怕」：選這選項的人活得太委屈

▲日本網站近期一則幾何圖形心理測驗，只要透過直覺聯想，就能精確測出隱藏在現代人心中最深層的不安來源與性格盲點。（AI協作圖／記者張芳瑜製作，經編輯審核）

記者張芳瑜／綜合報導

「明明沒發生什麼事，為什麼心裡總是有股莫名的浮躁與不安？」生活在快節奏的社會中，許多人常被這種沒來由的焦慮感襲擊。日本網站《Trill》文章中提到，每個人觸發不安的隱形開關（Trigger）各不相同，清楚了解自己在哪種情境下最容易感到焦慮，是現代人不可或缺的心理照顧（Self-care）關鍵。想知道正悄悄動搖你內心世界的不安正體究竟藏在哪裡嗎？透過以下這張幾何圖形心理測驗，一眼就能看穿你潛意識裡的隱藏心結。

Q：請直覺看著這張圖，你覺得它最像什麼？

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A、蛋糕

B、積木

C、三明治

D、鋼琴

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A、選「蛋糕」的人：對「他人的期待與評價」感到不安

覺得圖形像蛋糕的你，只要處在「被關注」或「需要被外界打分數」的場合，就容易感到焦慮。蛋糕在潛意識中代表鎂光燈焦點、他人的評價與期待，因此在眾人面前上台報告，或是工作被要求KPI績效時，你的壓力就會瞬間破表。

你在旁人眼中是個成熟穩重、凡事靠得住的人，因為你責任感極強，總是拼盡全力想滿足大家的期待，但這種性格也容易讓你陷入完美主義，把自己逼到死角。想滿足所有人的你，對自己太過嚴苛只會讓心靈窒息，下次感到焦慮時，不妨告訴自己「有及格就夠好了」，適時放過自己，內心才會恢復輕盈。

B、選「積木」的人：對「未知與失控的狀況」感到不安

覺得圖形像積木的你，只要面對計畫趕不上變化、未來充滿變數的失控場面，最容易感到焦慮。積木象徵著凡事講求規劃、步驟與秩序。因此，一旦日常生活中出現無法預測的突發狀況，你整個人就會陷入心神不寧的恐慌狀態。

你熱愛穩定，是個會把所有事前準備做到滴水不漏的務實派，身邊的人都覺得你非常認真。不過，當計畫被打亂時，你往往需要花比較長的時間才能調整步伐。雖然謹慎防範危機是你的優勢，但面對未知時的猶豫不決也會讓你心累。遇到突發狀況時，試著別想太遠，先挑一件眼前做得到的小事著手，只要動起來，焦慮感自然會轉化為迎刃而解的動力。

C、選「三明治」的人：對「複雜的人際關係」感到不安

覺得圖形像三明治的你，最怕遇到夾在兩派人馬之間、順了姑意逆嫂意的「夾心餅乾」窘境。三明治象徵著被多個元素夾在中間，代表你需要去協調不同的立場與意見。只要環境中出現意見分歧，你就會因為過度體貼、顧慮太多而感到無比焦慮。

你天生具有極高的人情敏感度，總是不自覺扮演起和事佬或傾聽者的角色，周遭的人都稱讚你心思細膩、懂得體恤他人。然而，你因為太優先在乎別人的感受，往往把自己的委屈吞下去。重視人際連結是你的優點，但長期當夾心餅乾只會耗盡你的心靈能量。在不需要你出面的時候，請勇敢保持「安全社交距離」，你會發現日子輕鬆很多。

D、選「鋼琴」的人：對「犯錯與不夠完美」感到不安

覺得圖形像鋼琴的你，只要處在講求精準度、絕對不能出錯的緊繃高壓環境中，就容易感到焦慮。鋼琴的琴音只要有一絲走音就非常明顯，這代表你對於「失敗會引人注目」這件事感到極度緊張。

你是一個連細微錯誤都能敏銳察覺、對成品精緻度要求極高的人，在職場上通常被視為細心且值得信賴的夥伴。但壞處是，你很容易陷入強迫症式的完美主義，在反覆檢查和確認上浪費太多時間，把自己弄得心力交瘁。追求精確是你的超能力，但連小細節都過不去的坎，只會讓你無法好好放鬆休息。當卡關的時候，請試著對自己說聲「沒關係」，允許自己不完美，心靈才能騰出喘息的空間。