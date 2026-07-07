致癌油風波延燒！時間軸曝　4月出貨月底驗超標、拖到7月才應變

▲油品風暴懶人包。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

記者陳家祥／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，引發食安風暴，賴清德總統昨（6日）喊話，該咎責就咎責且絕不寬貸。回顧這起事件，該批問題油品在4月初就陸續出貨給福懋、南僑、泰山等廠商，中聯在4月中旬檢測未超標，但南僑同月下旬自主檢測卻發現異常，回報後中聯在6月下旬分別送愛之味實驗室、SGS檢測，致癌物含量也從超標2倍驗到超標4倍，導致油品風暴在6月底時炸鍋。

民眾黨立院黨團7日上午召開「人民知情權？油不得你」記者會。黨團立委陳昭姿指出，中聯油脂在4月8日至10日出貨1300公噸大豆沙拉油給福懋、福壽、泰山；但奇怪的是，中聯油脂到4月13日才送檢，為何不是先送檢確定安全再出貨？因此不得不提出質疑，「請問中聯油脂收到原料、知道原料成分時，你做了檢驗了沒有？」

陳昭姿也質疑，是檢驗樣本有問題？還是方法有問題？為什麼中聯油脂送到SGS檢驗，第一次4月時是符合法規標準，但南僑4月下旬自主檢驗卻發現超標，6月16日中聯送愛之味實驗室檢驗後數值為4.68 μg/kg超標；接著6月25日中聯再送SGS檢驗，29日結果出爐一口氣超標4倍達8.1 μg/kg，接著30日衛福部才收到中聯的通知。

陳昭姿說，這2個多月中，1300公噸的毒油已經不知道被多少人吃了。他質疑，到底是檢驗方法有問題還是樣本有問題？為什麼同一批油的樣本檢驗，會從0到超標2倍、最後是超標4倍？到底是樣本有問題還是檢測有問題？

▲立法院民眾黨團舉行「人民知情權？『油』不得你」記者會。左起立委陳昭姿、陳清龍、邱慧洳、劉書彬 。（圖／記者劉耿豪攝）



另外，黨團幹事長邱慧洳也說，根據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，「有毒或含有有害人體健康物質或異物，不得製造、加工、調配」，立法目的就是要保障人民健康，但衛福部竟稱含量20%以下產品免下架，只須自主資訊揭露？人民安心把健康交給政府嗎？請總統、行政院長、衛福部長帶頭喝給大家看。

邱慧洳表示，政府過去高喊「食安五環」，要求食用油業者落實追溯追蹤、強制檢驗及食品安全監測計畫，但這次事件卻徹底現出原形，SOP琳瑯滿目，都只是紙上談兵。1300公噸問題油至今回收不到總量2%，7月5日才在民怨沸騰下擠牙膏式公布257家下游業者、隔天再增加至360家，「人民知情權在一點一滴的公布中被犧牲，業者的利益卻被牢牢保護」。

▲立院民眾黨團「人民知情權？油不得你」記者會資料。（圖／民眾黨提供）



前食藥署長康照洲說，台灣油品問題事件從最早1979年的米糠油事件到地溝油、麥當勞油品事件等，最多事件是發生在2013、14年時，包含強冠地溝油、正義飼料油、大統混油等，當時發現，餿水油是環境部管理、飼料油是農業部管理、食用油是衛福部管理，時任總統馬英九認為應該成立跨部會辦公室，行政院食安辦才因此成立。

康照洲指出，以這次的事件來看，中聯要自主管理外，也應聘外部機構隨時抽驗，最後才是政府抽驗，三方一起才可以把產品管理好。但這次是管理監督的失靈，是南僑檢驗出不合格油品回報，但南僑在4月底回報、6月底才確認，已經是2個月過去，時間點有延誤，原來設計好的管理監督機制是否失靈？藉由這次事件應該好好檢討。

康照洲也建議要擴大檢驗範圍與項目，碰到有問題東西時，會擴大懷疑面，不會只聽業者說什麼就是什麼，「他說製程出問題、大豆出問題，其實政府機關應該擴大懷疑，是不是有用到其他不好的油？為什麼混合後會出問題？應該要檢驗，要就做行政調查、或檢驗」。

▲前食藥局局長康照州 。（圖／記者劉耿豪攝）