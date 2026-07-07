2歲童狂咳找不到過敏原　竟是阿公「抽完菸抱孫」惹禍

▲彰化秀傳醫院胸腔外科醫師廖頌揚。（示意圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名2歲男童長期反覆咳嗽、氣喘發作，家長始終找不到過敏原，經彰化秀傳醫院診治後發現，阿公固定在家中陽台抽菸，抽完便進屋抱孫玩耍。雖然從未直接吸入二手菸，但阿公衣物、頭髮及皮膚上殘留的有害物質，使得小孩長期暴露在「三手菸」的毒害中，直到阿公戒菸後，男童的呼吸道症狀才逐漸好轉。

胸腔外科醫師廖頌揚表示，許多吸菸者以為避開孩子、到戶外或陽台抽菸，就能保護家人，這是嚴重的錯誤觀念。他解釋，三手菸是指香菸熄滅後，殘留於家具、窗簾、地毯、牆壁、車內，以及吸菸者衣物、頭髮與皮膚上的有毒化學物質。這些殘留物不僅不會因「聞不到菸味」而消失，甚至會與空氣中的其他物質反應，產生新的致癌物。單純開窗通風、使用電風扇或噴灑香水，都無法真正清除這些毒素。

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廖頌揚進一步指出，嬰幼兒、孕婦、年長者、慢性肺病患者及家中毛小孩，都是三手菸的高風險族群。以幼童為例，他們經常在地板爬行、觸摸玩具後將手放進嘴裡，容易經由皮膚接觸、吸入灰塵或口部攝入將毒素帶進體內；毛小孩也可能因舔舐毛髮或腳掌而受害，其影響往往比成人更為嚴重。

▲經常吸菸者的肺，有浸潤、實質化和腫塊。（圖／秀傳醫院提供）

長期暴露於三手菸環境，可能導致呼吸道慢性發炎、氣喘惡化、支氣管炎及肺功能下降，更會增加罹患慢性阻塞性肺病（COPD）及肺癌的風險。臨床上，長期接觸菸害的患者，胸部影像檢查常可見肺部慢性發炎、肺氣腫甚至腫瘤等變化，雖然無法直接歸因於三手菸，但有害物質的累積效應與吸菸同樣危險。

廖頌揚強調，杜絕三手菸危害的唯一有效方法就是「戒菸」。若暫時無法戒除，也應避免在家中、陽台及車內等生活空間吸菸，切勿以為換地方抽菸、開窗或噴香水就能保護家人。勤洗手、更換衣物及定期清潔家具雖可降低部分殘留毒素，但仍無法完全消除危害。唯有建立全面無菸的居家環境，才能真正守護自己、家人及毛小孩的健康。