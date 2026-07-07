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暑假出國別帶「1類伴手禮」！去年542人被罰20萬、144人遭拒入境

移民署提醒，違規攜帶豬肉製品入境，恐挨罰新台幣20萬元。（示意圖／方萬民攝）

▲移民署提醒，違規攜帶豬肉製品入境，恐挨罰新台幣20萬元。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

隨著暑期旅遊熱潮展開，許多民眾也陸續規劃出國放鬆，移民署就示警，出國返台切勿攜帶豬肉製品入境，去年（2025年）就有542人因此被罰新台幣20萬元，還有144名外籍旅客因無法繳出罰款遭拒絕入境，提醒民眾務必注意「不攜帶、不購買、不寄送」原則。

移民署指出，經過全民及防檢疫團隊的共同努力，台灣已在今年（2026年）4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）正式核可恢復為非洲豬瘟非疫區，成為亞洲唯一口蹄疫、豬瘟及非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

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移民署表示，現在正值暑假出國旅遊旺季，提醒台灣人在國外選購伴手禮時，切勿違規攜帶豬肉或含豬肉成分產品入境，不僅會形成防疫破口，陷台灣豬於風險中，也會讓自己荷包大失血。

移民署說明，根據關務署統計，查獲的違規案件以旅客攜帶入境為主，快遞貨物次之，去年（2025年）有542人因從發生非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境而遭罰款新台幣20萬元，其中不少是台灣人，另有144位外籍旅客因無法繳納高額罰款而被拒絕入境。

移民署提醒，非洲豬瘟一旦出現防疫破口，對養豬產業危害甚鉅，除了可能造成產業重大損失外，也將耗費龐大社會成本進行防疫與復原工作，因此呼籲全民遵守「不攜帶、不購買、不寄送」豬肉製品來台，共同維護國內畜牧產業安全。

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