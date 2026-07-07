台南第33處歷史名人故居掛牌　黃偉哲揭牌王昭雄故居

▲台南市長黃偉哲7日上午為台灣醫藥教育先驅、前嘉南藥理大學校長王昭雄博士故居掛牌，向其興學濟世精神致敬。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府7日上午於中西區舉行台灣醫藥教育先驅、前嘉南藥理大學校長王昭雄博士故居掛牌儀式，由市長黃偉哲親自揭牌。黃偉哲表示，王昭雄故居是台南市推動歷史名人故居掛牌計畫以來，第33處完成掛牌的歷史場域，為城市再添一處兼具教育與文化意義的新地標。

黃偉哲指出，王昭雄博士長年投入教育、公益與社會服務，培育無數醫藥人才，形成支持教育、培育藥師、守護健康的善循環。此次故居掛牌，象徵市府與185萬市民向王博士致敬，也期盼透過歷史場域，讓後代及市民朋友認識其興學濟世精神，延續對台南及台灣的貢獻。

王昭雄博士於2025年辭世後獲頒總統褒揚令，台南市政府也追贈「台南市卓越市民」。市府表示，此次故居掛牌，是希望讓更多市民認識這位對台灣醫藥教育貢獻深遠的重要人物，讓其精神持續在城市中被看見、被傳承。

文化局說明，王昭雄博士一生奉獻於台灣醫藥教育、學術研究及公益事業，是令人敬佩的教育典範。他承襲父親王趁創辦嘉南藥學專科學校的「興學濟世」理念，擔任嘉藥校長35年間，帶領學校穩健發展，率先升格為嘉南藥理學院，並陸續改制為嘉南藥理科技大學及嘉南藥理大學，奠定嘉藥「藥師搖籃」的重要地位，培育無數醫藥專業人才。

文化局指出，王昭雄博士不僅深耕教育，也以前瞻視野推動校務革新，率先創設應用化學、工業安全衛生及化粧品教育等專業科系，為台灣醫藥、化工及公共衛生領域培育人才。他畢生秉持「興學濟世」信念，長期投入公益、造福社會，是台南引以為傲的傑出人物，也是台灣高等教育發展的重要推手。

王昭雄博士夫人、現任嘉藥學校財團法人董事長薛淑惠代表家屬致詞表示，王博士畢生將大部分心力奉獻給教育，始終相信「辦學不只是培育人才，更是貢獻社會的神聖使命」。如今看見全國各地許多執業藥師及醫藥專業人才皆出自嘉藥、持續服務社會，是王博士最感欣慰的成就，也感謝市府及各界給予這份珍貴肯定。

台南市自2015年推動歷史名人故居掛牌計畫以來，已涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教及技術等8大領域，共計260位歷史名人，其中王昭雄故居為第33處完成掛牌的歷史場域。市府表示，未來將持續透過歷史場域保存與文化敘事，深化市民對在地歷史人物的認識，讓台南深厚人文底蘊在生活中持續流傳。

今日掛牌儀式包括嘉藥學校財團法人董事長薛淑惠、嘉南藥理大學校長張翊峰、立委陳亭妃、林俊憲服務處及多位議員服務處代表、地方文史工作者等共同出席，見證歷史時刻。