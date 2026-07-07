20年深耕馬拉威！沒電沒網也能看診　屏基打造非洲智慧醫療

▲左至右:馬拉威衛齊醫學中心院長Lungu、屏基國際合作發展中心專案經理吳宗樹、屏基副院長黃偉春 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院深耕馬拉威逾20年，近日攜手當地衛齊醫學中心簽署合作備忘錄，打造適應非洲環境的智慧醫療系統。面對當地停電、斷網等困境，屏基突破傳統醫療資訊限制，開發可離線運作、資料自動同步的系統，讓醫護人員即使「沒電、沒網」仍能持續照護病患，展現台灣醫療科技軟實力。

這項合作由屏基副院長黃偉春、衛齊醫學中心院長Lungu及屏基國際合作發展中心專案經理吳宗樹共同簽署。屏基醫療執行長余廣亮指出，這次合作不只是把台灣的醫療經驗帶到非洲，更結合台灣醫療資訊團隊共同開發出符合當地需求的智慧醫療系統，希望讓有限的醫療資源發揮最大的效益。

在台灣，醫院有穩定的網路和電力是再平常不過的事，但在馬拉威，停電、斷網卻是醫護人員每天都可能遇到的挑戰。因此團隊設計系統時，第一個想到的不是功能有多炫，而是「停電了怎麼辦？沒有網路怎麼辦？」

為了解決這個問題，屏基將傳統需要大型電腦操作的系統，改成醫師拿著平板或手機就能使用，無論是在病房或偏鄉義診都能看診。更重要的是，即使突然沒有網路，醫護人員仍然可以正常工作，不必停下來等待。等網路恢復後，資料會自動同步，不會遺漏任何病人的醫療紀錄。

另一項改變，是讓醫護人員不用再花大量時間抄寫資料。屏基醫療副執行長劉侃表示，現在病人在量血壓、體溫、血氧時，儀器測量完成後，數值就會直接傳進電子病歷，不需要人工再抄一次。這不但降低抄寫錯誤的風險，也讓護理人員可以把更多時間留給病人，而不是留在護理站處理文件。

馬拉威的醫療院所規模差異很大，有的大型醫院一天看診數百人，也有偏鄉診所只有幾位醫護人員。台灣合作夥伴先進醫資因此把系統設計成像手機安裝APP一樣，需要什麼功能就加入什麼功能，不需要一次購買龐大的系統。無論是小型診所或大型醫院，都可以依照自己的需求慢慢增加功能，不僅降低建置成本，也讓系統未來升級更加容易，不必因為更新而讓整間醫院停止運作。

屏基專案經理吳宗樹表示，目前衛齊醫學中心已成為這套智慧醫療系統的重要示範醫院。台灣的工程師會持續根據馬拉威第一線醫護人員的建議，不斷優化系統，讓每一次更新都更貼近當地真正需要的功能。未來，這套系統將逐步推廣到馬拉威更多醫院，甚至其他非洲國家，也希望透過遠距醫療，讓台灣醫師能跨越數千公里，即時參與當地病人的診療與討論。

屏基副院長黃偉春指出，今年衛齊醫學中心將進一步建置住院資訊系統，下一步更計畫建立跨國遠距醫療平台。未來，馬拉威病人不必遠渡重洋，就有機會透過視訊，由台灣各專科醫師提供診療建議，讓優質醫療跨越國界，也讓更多生命因此受惠。

屏基深耕馬拉威已逾20年，2002年接受國際合作發展基金會委託，成為台灣第一個承辦政府駐馬拉威醫療團的民間醫療機構，即使2008年兩國斷交，政府醫療團撤離，但屏基沒有離開。為了持續照顧五千多位愛滋病患者，隔年成立國際路加組織，以國際非政府組織身分重返馬拉威。

二十多年來，屏基協助馬拉威建立健康資訊系統，服務237家醫療院所、管理超過200萬筆病患資料，並推動全國健康資訊平台及醫護人員培訓。正因為這份長年的陪伴與累積，屏基今天才能把台灣智慧醫療帶進非洲，為當地醫療發展開啟新的里程碑。