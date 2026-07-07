強颱「巴威」將登陸中國！　專家分析：恐先撞台灣才登浙江

▲強颱「巴威」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博）



記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台7日消息指出，今年第9號颱風「巴威」目前仍維持17級以上風力，預計7月10日前後逼近中國東南沿海。氣象分析師指出，目前「巴威」路徑預測，恐會先撞台灣再入閩浙，「這個巨無霸颱風，恐至少須拿出當年對『煙花』的防禦心態才行。」

據《央視新聞》報導，中國氣象局天氣預報主持人張泰源表示， 從雲圖來看，「巴威」雲系旺盛，直徑超過1000公里，堪稱颱風裡的「巨無霸」，而且它的強度非常強，在抵達中國近海之前，都能維持超強颱風的強度。

氣象台消息指出，當前「巴威」強度等級為超強颱風級，中心附近最大風力17級以上（62公尺／秒），中心最低氣壓915百帕；截至7日早晨5點，其中心位於關島偏西方向約560公里的洋面上（北緯16.0度、東經140.6度）。

▲中國氣象分析師認為，巴威恐會登陸或擦過台灣北部。（圖／翻攝自微博）

消息指出，「巴威」以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，預計8日後趨向台灣以東洋面，颱風本體直徑超過1000公里，七級風圈半徑達320至380公里，屬於巨型颱風。

氣象分析師指出，「巴威」將向西偏北轉西北方向移動，逐漸向台灣東部沿海靠近，有可能於10日夜間至11日白天，登陸或擦過台灣北部沿海，然後於11日夜間至12日上午在浙閩交界附近沿海登陸；也有可能在台灣以東洋面北上，之後直接登陸浙江沿海。

氣象分析師提醒，9日開始，颱風「巴威」將對中國東部地區帶來強風雨影響，東海大部、黃海南部、釣魚島附近海域、台灣海峽、巴士海峽、台灣以東洋面、南海東北部、華東沿海、廣東東部沿海有強風；台灣及華東等地將有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，民眾要提前做好防颱風措施。