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1300噸致癌沙拉油市場流竄2個月　民眾黨點名石崇良下台負責

▲▼立法院民眾黨團舉辦「人民知情權？『油』不得你」記者會。左起立委陳昭姿、陳清龍、邱慧洳、劉書彬 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲立法院民眾黨團舉辦「人民知情權？『油』不得你」記者會。左起立委陳昭姿、陳清龍、邱慧洳、劉書彬 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，引發食安風暴。民眾黨立院黨團今（7日）召開記者會，要求衛福部長石崇良下台、行政院長卓榮泰向全國人民道歉。前食藥局長康照洲也建議政府擴大檢驗範圍與項目，而非聽業者說什麼就是什麼，「他說製程出問題、大豆出問題，其實政府機關應該擴大懷疑，是不是有用到其他不好的油？為什麼混合後會出問題？應該要檢驗，要就做行政調查、或檢驗」。

立委陳昭姿質疑，是檢驗樣本有問題？還是方法有問題？為什麼中聯油脂送到SGS檢驗，第一次4月時是符合法規標準，南僑4月下旬反映後、6月中聯送檢驗卻是超標，接著6月下旬再送SGS檢驗更超標4倍，「為什麼同一批油的檢驗，會從0到超標2倍、最後是超標4倍？到底是樣本有問題還是檢測有問題？」

立委邱慧洳表示，看到政府高官完全沒有把人民食安放心裡，只想著選舉，人民看到這些面只能苦笑流淚。7月3日食安署召開記者會，指業者也是受害者因此不願意公布，「下游業者權益要保護，難道人民健康不用嗎？」食藥署被罵翻後，4日通知業者預防性下架。

邱慧洳說，根據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，「有毒或含有有害人體健康物質或異物，不得製造、加工、調配」，立法目的就是要保障人民健康，但衛福部竟稱含量20%以下產品免下架，只須自主資訊揭露？人民安心把健康交給政府嗎？請總統、行政院長、衛福部長帶頭喝給大家看。

黨團總召陳清龍說，食安問題就是國安問題，這麼大的食安風暴衛福部處理到荒腔走板，行政院長卓榮泰感覺都沒他的事，卓院長在上任第一天簽署第一份公文就是要食品安全建設計畫，但卓到昨天晚上才發第一篇臉書，「請問卓院長，究竟在忙什麼？」

陳清龍表示，民眾黨團將發函，在本週立法院協商時，會要求卓榮泰到立法院做專案報告。賴總統已經明確說該下架要下架、該咎責要咎責，民進黨現在咎責的是廠商責任，政府責任也應該咎責，「石崇良部長為什麼覺得怪怪的，還是要蓋牌不公布？」

「請問受影響的產品，人民哪時候可以清楚知道？目前只有公布油品，買泡麵要先看看是用哪一家廠商的油製造？」陳清龍說，這樣嚴重的問題需要真正的公開透明，政務官失職當然要付出代價，不知道石崇良部長還要賴在官位上多久？民眾黨團具體要求，石崇良不要在戀棧職位，立即為此次食安風暴負起政治責任下台，卓榮泰院長更應該公開向全國人民道歉。

前食藥署長康照洲說，台灣油品問題事件從最早1979年的米糠油事件到地溝油、麥當勞油品事件等，最多事件是發生在2013、14年時，包含強冠地溝油、正義飼料油、大統混油等，當時發現，餿水油是環境部管理、飼料油是農業部管理、食用油是衛福部管理，時任總統馬英九認為應該成立跨部會辦公室，行政院食安辦才因此成立。

康照洲指出，以這次的事件來看，中聯要自主管理外，也應聘外部機構隨時抽驗，最後才是政府抽驗，三方一起才可以把產品管理好。但這次是管理監督的失靈，是南僑檢驗出不合格油品回報，但南僑在4月底回報、6月底才確認，已經是2個月過去，時間點有延誤，原來設計好的管理監督機制是否失靈？藉由這次事件應該好好檢討。

康照洲也建議要擴大檢驗範圍與項目，碰到有問題東西時，會擴大懷疑面，不會只聽業者說什麼就是什麼，「他說製程出問題、大豆出問題，其實政府機關應該擴大懷疑，是不是有用到其他不好的油？為什麼混合後會出問題？應該要檢驗，要就做行政調查、或檢驗」。

有媒體問到，2014年民進黨面度餿水油事件時，要求馬英九要道歉、時任行政長江宜樺下台負責，黨團對於卓榮泰的責任有什麼看法？陳清龍說，黨團以民進黨過去對國民黨執政時的要求，今天黨團真正對食安的重視，衛福部長絕對要下台、要負全責，並要求卓榮泰院長向全民道歉，也樂見看到卓願意為食安的風暴負起政治責任下台。

▲▼立法院民眾黨團舉辦「人民知情權？『油』不得你」記者會。左起前食藥局局長康照州、陳清龍、邱慧洳、劉書彬 。（圖／記者劉耿豪攝）

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