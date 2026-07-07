網不埋單佀廣洋道歉籲退選　藍黨團：沒必要過於粗暴的選舉手段

▲國民黨立法院黨團書記長林沛祥7日出席黨團記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀（音同似）廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，他昨雖為霸凌道歉，但也否認「全校陪重考」等12項指控，不過許多網友不埋單，呼籲他退選。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，尊重所有人的個人意願及發言，至於每個人自己的表態，他不會特定去干涉對方的自由意志及行為決定。林也說，以他個人來講，不管誰受到這樣相對來講比較粗暴，甚至過於粗暴的選舉手段，他認為其實沒有必要。

針對霸凌、涉網路簽賭爭議，佀廣洋昨表示，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。但佀廣洋也駁斥包括全校陪重考、小帳謾罵民進黨前立委高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道等12項指控，並表示未來還有與事實不符的指控，將交由司法調查。另外，萬美玲也否認曾利用政治身分替兒向學校施壓。

有媒體今在國民黨團記者會上詢問，佀廣洋昨雖然道歉，但很多網友不埋單，且又被挖出涉簽賭，這樣的人適合當民代嗎？蠻多網友說應該要退選。

黨團書記長林沛祥回應，他尊重所有人的個人意願及發言，至於每個人自己的表態，他不會特定去干涉對方的自由意志及行為決定，像是很多人向他表示哪些人或哪些市長候選人不應該繼續選下去，但他也從來沒有回應，「我是尊重」，這是民主法治的國家，每個人都有言論自由，只要在法律的規範之內都是允許。

林沛祥說，以他個人來講，不管誰受到這樣相對來講比較粗暴，甚至過於粗暴的選舉手段，他認為其實沒有必要。