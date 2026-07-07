　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

網不埋單佀廣洋道歉籲退選　藍黨團：沒必要過於粗暴的選舉手段

▲國民黨立法院黨團書記長林沛祥7日出席黨團記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

▲國民黨立法院黨團書記長林沛祥7日出席黨團記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀（音同似）廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，他昨雖為霸凌道歉，但也否認「全校陪重考」等12項指控，不過許多網友不埋單，呼籲他退選。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，尊重所有人的個人意願及發言，至於每個人自己的表態，他不會特定去干涉對方的自由意志及行為決定。林也說，以他個人來講，不管誰受到這樣相對來講比較粗暴，甚至過於粗暴的選舉手段，他認為其實沒有必要。

針對霸凌、涉網路簽賭爭議，佀廣洋昨表示，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。但佀廣洋也駁斥包括全校陪重考、小帳謾罵民進黨前立委高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道等12項指控，並表示未來還有與事實不符的指控，將交由司法調查。另外，萬美玲也否認曾利用政治身分替兒向學校施壓。

有媒體今在國民黨團記者會上詢問，佀廣洋昨雖然道歉，但很多網友不埋單，且又被挖出涉簽賭，這樣的人適合當民代嗎？蠻多網友說應該要退選。

黨團書記長林沛祥回應，他尊重所有人的個人意願及發言，至於每個人自己的表態，他不會特定去干涉對方的自由意志及行為決定，像是很多人向他表示哪些人或哪些市長候選人不應該繼續選下去，但他也從來沒有回應，「我是尊重」，這是民主法治的國家，每個人都有言論自由，只要在法律的規範之內都是允許。

林沛祥說，以他個人來講，不管誰受到這樣相對來講比較粗暴，甚至過於粗暴的選舉手段，他認為其實沒有必要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

【遇襲畫面曝】黑衣男近身3秒後出手　矢板明夫滿嘴鮮血

政治熱門新聞

力挺佀廣洋！　萬美玲樁腳里長反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？

中國突發射潛射洲際飛彈　總統府籲克制：立即停止不負責單邊行為

基隆下修放颱風假標準　蔣萬安這樣說

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

快訊／遭中國籍嫌犯痛毆　矢板明夫現身曝傷勢、兇手背景

快訊／巴威發陸警達90%　蔣萬安曝颱風假機率

賴清德震怒毒油風暴！王鴻薇轟慢半拍

中共突發射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　飛行軌跡曝！飛破7000公里

幕後／佀廣洋挨轟退選沒在怕　地方估仍可當選

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

迴力鏢！民進黨2014拍食安「做不好就換掉」影片　網友朝聖酸自打臉

佀廣洋認做過球版簽賭　桃園里長力挺：誰敢說從小到大沒賭過？

致癌油風波延燒！時間軸曝　4月出貨月底驗超標、拖到7月才應變

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

更多熱門

相關新聞

佀廣洋認簽賭、部分霸凌　綠黨團批處理荒腔走板：企圖蓋牌才犯眾怒

佀廣洋認簽賭、部分霸凌　綠黨團批處理荒腔走板：企圖蓋牌才犯眾怒

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，佀廣洋昨出面回應，認了部分霸凌指控，包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學等，更承認高中涉及球板簽賭。民進黨團幹事長莊瑞雄今（7日）對此表示，各界窮追猛打理由只有一個，不夠坦承，且一開始處理方式是想蓋牌，處理荒腔走板，選民是否買單，要看桃園市民智慧。

批藍營「刪光預算不叫監督」　黃暐瀚：執政縣市媒宣費也全砍光？

批藍營「刪光預算不叫監督」　黃暐瀚：執政縣市媒宣費也全砍光？

詹江村：譴責暴力　但矢板明夫就是想害台灣、希望兩岸打起來的人

詹江村：譴責暴力　但矢板明夫就是想害台灣、希望兩岸打起來的人

蔣萬安批致癌油重演「地溝油事件」　嗆賴清德、卓榮泰愧於人民

蔣萬安批致癌油重演「地溝油事件」　嗆賴清德、卓榮泰愧於人民

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

關鍵字：

萬美玲霸凌佀廣洋林沛祥國民黨

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面