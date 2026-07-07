前預報員毒駕遭逮　氣象署證實身分：尊重司法、絕不寬貸

▲北市中正區發現一名男子（左）公然逆向。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者周湘芸／台北報導

北市中正一分局今年5月查獲一名男子騎車嚴重搖晃、逆向，攔查後更檢測出毒駕，而經查該名男子竟為中央氣象署（前中央氣象局）技士、前預報員陳建安。對此，氣象署表示，尊重司法調查，並依公務人員相關規範處理。

中正一分局警員5月27日上午巡邏行經博愛特區重慶南路前時，發現一名陳姓男子騎乘機車逆向，隨即上前攔查，由於其面對警方詢問時語無倫次，依照規定進行毒品唾液快篩呈陽性反應，最後依照公共危險、毒品罪嫌送辦。

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氣象署表示，今年5月27日接獲警方通報，知悉陳員疑似涉交通逆向違規及毒駕案件後，已依程序進行內部查察，目前陳員疑似毒駕案已進入司法偵辦程序，將尊重司法調查結果，依公務人員相關規範處理。

▲陳建安過去曾擔任預報員，受訪說明天氣。（圖／ETtoday資料照）



氣象署說明，陳員過去曾任預報員，110年以後已轉換工作項目為協助預報技術開發的配合輔助工作，以及相關行政支援工作等。

氣象署指出，陳員疑似毒駕遭警方移送，全案現已移送司法偵辦。氣象署正同步就相關事件，是否違反公務員服務義務等事項進行行政查處，惟相關案情仍待司法機關釐清，若經查證違失屬實，必當秉持「依法行政、毋枉毋縱」原則依法嚴懲，絕不寬貸。另將持續加強公務法紀宣導，要求全體同仁嚴守紀律，以維護政府機關形象與公信力。