久坐傷身！研究：每日多坐1小時「癌症死亡風險增10%」

▲研究顯示，久坐恐怕危害健康。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一項大規模研究顯示，每天連續久坐超過30分鐘，與癌症死亡風險提高有關，而且每額外增加1小時的靜止狀態，罹癌死亡風險就會再攀升10%。研究成果已刊登在《PLOS Medicine》期刊。

這項由蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）主導的大規模研究，追蹤英國生物銀行（UK Biobank）9.1萬人的穿戴裝置等健康數據平均長達12年。

儘管研究結果凸顯了久坐的健康風險，但也發現利用身體活動切割這些靜止狀態的維持時間，就有助於降低風險。每半小時起身一次，哪怕只是在辦公室繞一圈，對健康的助益都不容小覷。

若能將每日1小時的靜止時間替換為洗碗或燙衣服等輕度家務活動，癌症死亡風險可降低12%。若以30分鐘的散步等中強度活動，代替30分鐘的久坐，風險也可下降8%。若以5分鐘的激烈運動取代5分鐘久做，風險更可壓低22%。

▼可以透過洗碗等家務活動中斷久坐時間。（示意圖／CFP）



主導研究的格拉斯哥大學學者何博士（Dr. Frederick Ho）說，「我們的數據顯示，連續久坐超過30分鐘與更高的癌症風險密切相關。好消息是，透過短暫起身走動等簡單方式打斷久坐，就能發揮保護效果。」

他認為，現行健康指導方針往往強調中高強度運動，卻忽略了輕度活動的重要性，未來「臨床試驗將幫助我們發展更個人化的策略，以利中斷久坐時間。」

不過，本研究仍存在侷限性，包括它屬於觀察性統計分析，目前尚無法確立因果關係，需更多研究加以驗證。