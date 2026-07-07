空戰決勝負！澤倫斯基揭「無人機扭轉戰局」：川普也改觀

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日接受《金融時報》專訪時表示，與俄羅斯戰爭的決定性關鍵，已從陸地及海洋轉移至天空，「空中作戰」將左右這場衝突的結果。他認為，烏克蘭已透過無人機能力扭轉戰局，就連美國總統川普對這場衝突的看法也改變了。

空戰決勝負 無人機改變戰局

儘管俄羅斯不斷發動無人機與飛彈攻擊，澤倫斯基仍有信心烏克蘭能夠獲勝。

他表示，烏軍已成功阻擋俄羅斯在陸地上推進，並透過海上無人機逼退俄軍艦隊，使其退出黑海西部大部分海域，因此剩下的戰場就是天空了，「當前線基本上停滯，敵人無法在海上自由行動，剩下的就是天空了……而在空中，我們已具備競爭實力。」

烏克蘭6日對俄羅斯發動開戰以來最深度的遠程空襲，派遣無人機攻擊了距烏克蘭邊境約2500公里、位於西伯利亞的鄂木斯克（Omsk）煉油廠。

▼鄂木斯克煉油廠燃起熊熊大火。（圖／路透）

澤倫斯基直言，烏克蘭生產與部署遠程無人機的能力已經徹底改變戰局，因為這讓基輔能夠更深入俄羅斯境內打擊軍事及能源設施，重創莫斯科戰爭機器。

澤倫斯基透露，川普4日通話時親口告訴他，烏克蘭的無人機遠程攻勢「表現非常出色」。至於這是否足以讓川普更堅定站在基輔這一邊，他認為川普正以全新眼光看待這場戰爭。

防空能力仍不足 籲北約盟友支持

不過，澤倫斯基也坦承，還有另一個可能決定戰爭勝負的關鍵，同時也是烏克蘭最大的弱點，即防空能力嚴重不足。在6日的空襲中，俄軍共發射29枚彈道飛彈與數百架無人機，烏軍未能成功攔截任何一枚飛彈，最終導致至少15人罹難、43人受傷。他說，美製愛國者飛彈攔截彈有時「在大規模攻擊前一天才剛抵達」。

面對即將登場的北約土耳其峰會，澤倫斯基計畫說服盟友提供更多防空系統，並協助烏克蘭自行生產防空系統。他在法國G7峰會上「再次提議」取得愛國者飛彈的生產授權，「我多年來一直提出這個議題，正在等待美國給予的積極回應」。