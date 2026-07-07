強颱還沒到「囤糧先滅團」！他4小時全吃光　萬人笑：叫你囤不是吞

▲巴威來勢洶洶，原PO提早囤糧食，結果都先吃下肚。（示意圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

巴威颱風逼近，不少人準備囤糧，一名網友反而勸大家先別急著買，因為自己下班短短4小時，就吃掉1杯泡麵、1包科學麵、1個麵包、2罐奶茶和1個布丁，最後還躺在床上盯著洋芋片。貼文笑翻大批網友，「叫你囤，不是吞」、「人生最大的謊言就是麵包是我明天的早餐」、「糧食沒有消失，是轉移到另一個倉庫」。

中央氣象署表示，巴威颱風預計周五、周六最接近台灣，暴風圈將於周五傍晚接觸陸地，由於暴風半徑達350公里，影響範圍廣，中部以北、東北部、南投及花蓮山區降雨最明顯，中部以北山區更有豪雨等級降雨機率。若路徑沒有明顯變化，預估周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。

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就在不少民眾開始準備防颱物資之際，一名網友在Threads分享自己的「失敗經驗」，笑稱建議大家這兩天先不要急著囤糧，因為他下班到現在短短4個小時，已經吃掉1杯來一客、1包科學麵、1個麵包、2罐阿薩姆奶茶及1個布丁，如今躺在床上，還一直盯著零食櫃上的洋芋片，忍不住想再開來吃。

▲地球直播「巴威颱風」畫面震撼。(圖／翻攝自Space Exploration Network）



囤糧都先跑到肚子裡了！一票網友笑：轉移到了另一個倉庫

貼文引發大批網友笑翻回應，「叫你囤，不是吞」、「跟晚上買的隔天早餐一樣，沒有一個能看見太陽」、「怎麼感覺我也做過一樣的事，要先買好今天要吃的，才不會把明後天的吃掉」、「很有自信的決定，一天只吃5片就好，也真的5片吃完就封好放回去，只是這個動作每10分鐘會做一次」、「人生最大的謊言就是麵包是我明天的早餐」、「糧食沒有消失，只是轉移到了另一個倉庫」、「不到最後一刻拜託不要去囤貨，最後都會囤到肚子裡，溫馨提醒，颱風天叫不到外送喔」。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

