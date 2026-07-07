陸朝太平洋射飛彈！　澳菲齊轟「魯莽武嚇」：違背和平之海理念

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）



記者張方瑀／綜合報導

中共解放軍6日向太平洋海域試射一枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，引發周邊國家強烈不滿。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）7日重砲批評，中方舉動違背了「太平洋應是和平之海」理念，更增加區域誤判風險；菲律賓國防部也發表聲明嚴厲譴責，直指這是一次「魯莽的武力展示」，蓄意恫嚇周邊國家。

試射時機敏感 澳外長批：增加區域誤判風險

根據《中央社》報導，中國試射飛彈的時間點十分敏感，恰逢澳洲與斐濟6日剛簽署「海洋和平聯盟」（Ocean of Peace Alliance）協議後數小時內發生，引發外界高度關注北京是否藉機報復。

正在出訪太平洋島國的黃英賢，7日在斐濟首都蘇瓦（Suva）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，雖拒絕揣測中國試射飛彈的動機，表示「就讓中國解釋其意圖吧」，但她明確指出，這次試射已為區域帶來不穩定因素，並大幅增加軍事誤判的風險。

黃英賢強調，中方的舉動完全違背了太平洋各國領導人所奉行「太平洋應是和平之海」的共同理念。她也直言，面對日益競爭激烈的時代，澳洲必須與夥伴加強安全合作以確保自身穩定，「海洋和平聯盟」就是一個開放容納區域其他國家的安全合作平台，而捍衛民主制度與價值觀，更是推動這些結盟關係的核心基礎。

轟北京「毫無和平目的」 菲國防部斥：魯莽武力展示

針對中國官媒宣稱飛彈「準確落入預定海域」且符合國際慣例、不針對特定國家，菲律賓國防部強烈不買單。

菲國防部7日發布聲明痛批，對中國在南太平洋試射彈道飛彈深感憂慮，這無疑是一場「魯莽的武力展示」，不僅漠視較小國家的安全，更威脅了維繫當地人民生計的脆弱生態系統。

聲明中用詞嚴厲，直指這次飛彈發射「毫無和平目的」，完全是一種經過算計的行為，蓄意向反對中國「非法擴張主義及脅迫行為」的國家發出挑釁。

近年來，中菲兩國在南海爭議海域頻頻發生船艦對峙與摩擦。菲律賓國防部重申，為因應安全挑戰，菲國政府持續與美、日、澳等盟友加強合作，並將與太平洋夥伴堅定站在一起，呼籲中國採取負責任的行動，停止將共享的海域變成恫嚇他國及「追求帝國野心」的競技場。