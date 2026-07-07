強颱巴威逼近！彰化加碼3000片「防水神器」備戰　開放民眾申請

▲颱風逼近，縣府採購防水隔板神器供民眾申請使用。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

強颱巴威持續逼近，面對可能帶來的豪雨威脅，彰化縣政府今年特別編列1200萬元經費，加碼採購3000片「活動式防水擋板」，免費提供民眾申請借用。縣府強調，傳統沙包不僅笨重、堆疊耗時費力，對年長者或弱勢家庭更是沉重負擔，這批新式擋板輕便易組裝，盼能全面提升社區自主防災能力，有效減輕颱風豪雨帶來的淹水風險。

縣府水資處指出，這批防水擋板雖然並非完全密合，但具備良好導水功能，每片約可取代30袋沙包的防護效果，能有效抵擋50公分高度的積水。目前全縣已有14個鄉鎮市提出需求，轄內民眾如有防汛需要，可就近向當地公所洽詢借用。

▲颱風逼近，縣府採購防水隔板神器供民眾申請使用。

由於傳統沙包儲存不易、容易破損，堆疊時更耗費大量人力與時間，去年颱風期間便有許多民眾反映體力不堪負荷。為此，縣府近年積極導入科技防汛觀念，採購的「活動式防水擋板」採L型彎板設計，每片重量僅約6公斤，單人即可輕鬆完成組裝，且可重複清洗、長期循環使用，大幅提升機動性與便利性。

縣府強調，防汛工作如同作戰，必須「超前部署、隨時應變」。當颱洪或強降雨導致排水不及時，民眾可迅速設置防水擋板，臨時性阻絕水流，特別適合部署於大樓地下室車道出入口、沿街店面及低窪住宅門口等關鍵位置。

為確保汛期資源運用效益最大化，縣府呼籲社區管委會及民眾評估周邊環境，如有防汛需求，即可向所在地公所申請借用。目前強颱巴威來勢洶洶，縣府也提醒縣民密切留意天氣變化，降雨期間注意外出安全，善用政府提供的防災資源，攜手強化社區防災韌性，共同守護家園安全。