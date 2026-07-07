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7-11開賣「柯南變身雪糕」　全家推神祕口味、立頓奶茶流心冰

▲▼7-ELEVEN冰品、超商新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 開賣《名偵探柯南》聯名「變身雪糕」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》近期在台上映，超商也開賣聯名冰品引發話題。百吉推出2款《名偵探柯南》雪糕，7月8日起分別在7-ELEVEN、全家限定開賣，新品延續推理解謎概念，一款「變身雪糕」採盲盒式口味設計，另一款「謎之雪糕」則維持神祕黑色外觀，讓粉絲從購買到拆封品嚐都能感受驚喜。

▲▼Poki百吉推出2款《名偵探柯南》聯名雪糕，7月8日起分別於7-ELEVEN、全家限定開賣。（圖／業者提供）

▲《名偵探柯南》聯名雪糕2款新品，分別為「變身雪糕」、「謎之雪糕」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 限定販售Poki百吉《名偵探柯南》聯名「變身雪糕」，每支35元，外觀看起來都是藍色蘇打雪糕，實際共有兩種口味，包括經典「冰沁蘇打雪糕」，以及包覆香草優格冰淇淋的「淇淋蘇打雪糕」，必須咬下後才知道吃到哪一種，呼應《名偵探柯南》的推理解謎元素。冰棒棍也設計不同角色圖案，增添收藏樂趣。

此外，7-ELEVEN也宣布，7月15日起推出暑假「飲料抽抽樂」，指定國際品牌飲料、CITY TEA、思樂冰等超過百款商品任選2件最低0元起，購買2件指定飲料再加99元，可獲得線條小狗飲料折疊架。

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

▲7-11將於7月15日起推出暑假「飲料抽抽樂」最低任2件0元。（圖／業者提供）

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」同步推出新品「晴之國白桃風味咖啡」，7月8日至7月21日大杯冰飲嚐鮮價95元。

★全家

全家則推出《名偵探柯南》聯名「謎之雪糕」，每支35元，同樣於7月8日上市。新品延續去年討論度頗高的「黑色雪糕」設計，以神祕外觀搭配未知口味，業者未公布是否與去年相同，必須親自品嚐才能揭曉答案，冰棒棍同樣藏有不同角色圖案。

▼全家限定開賣《名偵探柯南》聯名「謎之雪糕」，每支35元。（圖／業者提供）

▲▼Poki百吉推出2款《名偵探柯南》聯名雪糕，7月8日起分別於7-ELEVEN、全家限定開賣。（圖／業者提供）

除了柯南聯名，全家也推出兩款飲品聯名雪糕，包括與立頓合作的「立頓奶茶紅茶流心雪糕」，將奶茶搭配紅茶流心內餡，每支40元；以及與CoCo都可合作的「楊枝甘露雪糕」，以芒果冰殼結合椰奶、葡萄柚果肉及Q彈配料，售價35元，新品皆於7月8日起販售。

▲▼Poki百吉推出2款《名偵探柯南》聯名雪糕，7月8日起分別於7-ELEVEN、全家限定開賣。（圖／業者提供）

▲▼全家也推出兩款飲品聯名雪糕，包括「立頓奶茶紅茶流心雪糕」、「Coco都可聯名楊枝甘露雪糕」。（圖／業者提供）

▲▼Poki百吉推出2款《名偵探柯南》聯名雪糕，7月8日起分別於7-ELEVEN、全家限定開賣。（圖／業者提供）

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